Nicușor Dan, după Consiliul European: Ne așteptăm ca într-o lună ajutorul UE de 90 de miliarde de euro să ajungă la Ucraina

Zjg2ODAxMDU3ZmMwMGQ5ZjVlYzRmYjhjMGE2ODNkZTU=.thumb
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri, la finalul reuniunii Consiliului European, că în decurs de o lună împrumutul Uniunii Europene de 90 de miliarde de euro va ajunge la Ucraina.

„Da, menţin în continuare ce am spus şi multă lume a spus azi, în dezbaterea care a avut loc pe subiectul Ucraina: că este inacceptabil ca o decizie deja luată să fie pusă în chestiune pe un eveniment ulterior, indiferent care e evenimentul acesta, pentru că ştim bine care este punctul de vedere al Ucrainei.

Pe de o parte, Uniunea a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, din punct de vedere procedural, o echipă, tocmai pentru a rezolva acest diferend, o echipă de oameni ai Comisiei Europene şi ai unor state membre sunt la faţa locului pentru a evalua daunele la conductă şi există promisiunea că, în momentul în care petrolul va reîncepe să circule, împrumutul este deblocat, cam asta este situaţia. Deci ne aşteptăm ca într-o lună, din momentul acesta, banii să ajungă la Ucraina”, a spus şeful statului român, într-o conferinţă de presă.

Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis că UE va găsi modalităţi de a acorda împrumutul Ucrainei în ciuda rezistenţei continue a Ungariei. 

„Vom îndeplini promisiunea, într-un fel sau altul”, a declarat ea,  după summitul de la Bruxelles.

Joi, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a reiterat că va bloca împrumutul Uniunii Europene de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina până la reluarea tranzitului petrolului rusesc prin conducta Drujba, a informat EFE.

„Până nu va fi petrol, nu vor fi nici bani”, a afirmat Orban înaintea reuniunii liderilor din statele membre UE, de la Bruxelles.

Premierul Viktor Orban blochează acest împrumut către Ucraina de la sfârşitul lunii ianuarie, când tranzitul petrolului provenit din Rusia a fost întrerupt din cauza unui atac rusesc asupra conductei Drujba care traversează Ucraina spre Ungaria şi Slovacia.

Citește și: Premierul slovac amenință cu „măsuri suplimentare” împotriva Ucrainei privind conducta Drujba. Fico: „Avem dreptul la petrol rusesc”

