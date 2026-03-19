Video Premierul slovac amenință cu „măsuri suplimentare” împotriva Ucrainei privind conducta Drujba. Fico: „Avem dreptul la petrol rusesc”

Data publicării:
robert fico
Premierul Slovaciei, Robert Fico. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat că țara sa ar putea recurge la măsuri suplimentare împotriva Ucrainei ca urmare a întreruperii livrărilor de petrol rusesc. Fico a afirmat pe Facebook că, în cadrul discursului său de la reuniunea Consiliului European, i-a informat pe cei prezenți cu privire la declararea „stării de urgență în sectorul aprovizionării cu petrol din Slovacia și la dificultățile practice cauzate de decizia unilaterală a președintelui Zelenski al Ucrainei de a opri livrările de petrol rusesc”. El a afirmat că Slovacia și Ungaria „au dreptul să primească petrol rusesc până la sfârșitul anului 2027, nu numai prin conducta de petrol Drujba, ci și pe cale maritimă”. De asemenea, el s-a plâns că situația este complicată și mai mult de conflictul militar din Iran, arată European Pravda.

„Am subliniat încă o dată că este ciudat că, după tot ce a făcut UE pentru Ucraina, noi, ca mare organizație internațională, nu putem convinge sau forța președintele Zelenski să permită inspectarea imediată a conductei presupus avariate, repararea acesteia și restabilirea funcționării sale cât mai curând posibil”, a spus Fico.

Prim-ministrul slovac a subliniat că a confirmat disponibilitatea țării „de a lua măsuri suplimentare împotriva Ucrainei dacă conducerea sa politică continuă să provoace în mod deliberat prejudicii economice Slovaciei”.

Fico a mai spus că „a ridicat problema dacă aceasta este o încercare deliberată de a tăia definitiv Slovacia și Ungaria de la aprovizionarea cu petrol rusesc”.

„Am exprimat, de asemenea, opinia că, prin amânarea constantă a reluării livrărilor de petrol rusesc, președintele Zelenski intervine ilegal în campaniile electorale din Ungaria, cu scopul de a înlocui actualul guvern maghiar”, a adăugat Fico.

Liderii UE au purtat o discuție pe 19 martie cu privire la acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei, dar nu au reușit să-l convingă pe premierul ungar Orban să-și ridice veto-ul. În mod separat, au fost exprimate critici la adresa președintelui Volodimir Zelenski pentru remarci inadecvate adresate lui Orban.

Viktor Orban a declarat în marja Consiliului European de la Bruxelles că Ungaria nu va debloca nicio decizie favorabilă Ucrainei până când conducta de petrol Drujba nu va relua transportul de petrol rusesc.

Joi, 19 martie, în urma discuțiilor privind problema ucraineană, Consiliul European a adoptat concluzii privind Ucraina, semnate de 25 de lideri ai UE, cu excepția Ungariei și Slovaciei.

