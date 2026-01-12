Noua dronă rusă Shahed este de două ori mai periculoasă: poate ținti simultan ținte aeriene și terestre

Serviciile de informații militare ucrainene afirmă că Rusia a dezvoltat o nouă variantă a dronei Geran-2, echipată cu un sistem Verba MANPADS și o ogivă termobarică, care îi permite să țintească atât amenințări aeriene, cât și terestre.

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a declarat că Rusia a dezvoltat o nouă modificare a dronei de tip Shahed „Geran-2”, capabilă să transporte simultan atât un sistem portabil de apărare aeriană (MANPADS), cât și o încărcătură explozivă convențională, scrie Kyiv Post.

Într-o declarație publicată luni pe portalul War&Sanctions, HUR a dezvăluit o analiză interactivă a seriei Geran-2 „E”, arătând că aceasta este echipată cu un sistem rus Verba MANPADS alături de o încărcătură explozivă primară.

Potrivit HUR, modificarea reflectă eforturile Rusiei de a-și adapta dronele ca răspuns la activitatea eficientă a forțelor aeriene și a aviației militare ucrainene în interceptarea vehiculelor aeriene fără pilot. Serviciile de informații ucrainene au raportat anterior utilizarea dronelor Geran-2 înarmate cu rachete aer-aer R-60 din era sovietică. Versiunea recent dezvăluită înlocuiește acea rachetă cu un sistem MANPADS Verba.

Drona, operată în timp real

HUR a declarat că drona este operată manual în timp real. Aceasta utilizează o cameră optică chineză Honpho TS130C-01 montată în conul din față și un modem mesh produs de Xingkay Tech.

Când este detectată o țintă aeriană, operatorul activează secvențial două servomecanisme: primul pornește o baterie chimică și un sistem de răcire cu azot pentru capul de căutare al rachetei, în timp ce al doilea deschide un capac de protecție special conceput odată ce capul de căutare atinge temperatura de funcționare. Declanșatorul rachetei este fixat într-o poziție apăsată permanent, permițând lansarea automată imediat după blocarea țintei.

Spre deosebire de configurația anterioară R-60, această versiune păstrează o ogivă principală completă pe dronă. Eșantionul examinat era echipat cu o ogivă termobarică TBBCh-50M, care permitea UAV-ului să-și continue misiunea de atac după lansarea rachetei. Țintirea poate fi efectuată și manual de către operator, a declarat HUR.

Restul componentelor dronei rămân standard pentru sistemele Geran și includ un controler de zbor, un sistem de navigație inerțial, un „Kometa” cu 12 canale, un tracker bazat pe un microcomputer Raspberry și modemuri 3G/4G.

Eforturile Rusiei de evitare a sancțiunilor

În ultimele luni, serviciile de informații ucrainene au publicat profiluri tehnice și liste de furnizori pentru rachete, sisteme de croazieră și familii de drone – măsuri pe care Kievul le consideră cruciale pentru a ajuta partenerii să elimine lacunele și să oprească fluxul de bunuri cu dublă utilizare.

Platforma War&Sanctions, creată și întreținută de HUR, documentează lanțurile de aprovizionare, urmărește entitățile sancționate și listează componentele străine găsite pe armele rusești.

Portalul War & Sanctions conține în prezent:

• peste 5.200 de componente fabricate în străinătate identificate în 181 de tipuri de arme rusești;

• 12 diagrame interactive ale sistemelor de arme rusești și iraniene;

• peste 280 de companii implicate în producția acestora.

HUR a declarat că presiunea coordonată din partea aliaților occidentali rămâne esențială. „Armele pe care Rusia le folosește astăzi împotriva Ucrainei pot fi folosite mâine împotriva altor state”, a avertizat agenția, solicitând „acțiuni sincronizate, sancțiuni mai severe și sprijin susținut pentru Ucraina pentru a opri agresorul”.

Pe 15 decembrie, HUR a declarat că Rusia a echipat o dronă Geran-2 modificată cu o rachetă aer-aer R-60, concepută inițial pentru a fi utilizată de avioane de luptă.

Declarația a confirmat rapoartele anterioare conform cărora dronele rusești doborâte erau echipate cu rachete R-60.

Potrivit HUR, racheta este montată pe o șină de lansare dedicată, instalată pe un suport special situat în partea superioară frontală a fuselajului dronei.

Adaptarea are scopul de a amenința aviația militară ucraineană și aeronavele tactice implicate în interceptarea vehiculelor aeriene fără pilot rusești, a declarat HUR.

