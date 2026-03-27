„Nu vom sacrifica vieţi americane pentru aceleaşi politici externe eşuate”. Republicanii, nervoși că Trump nu explică strategia în Iran

President Donald Trump attends the National Republican Congressional Committee's annual fundraising dinner
Donald Trump, criticat de propriii susținători pentru strategia din Iran. Foto: Profimedia
„Nu vom sacrifica vieţi americane” „Nu am nici cea mai mică încredere” Scenariile Pentagonului

Mai mulţi membri republicani ai Congresului Statelor Unite şi-au exprimat îngrijorarea în ultimele zile faţă de modul în care Casa Albă gestionează războiul din Iran. Întrebările lor referitoare la obiectivele şi costurile operaţiunii militare, inclusiv dacă aceasta va implica şi o angajare în luptă a trupelor terestre, au rămas fără răspuns.

Mai mulţi congresmeni republicani au participat săptămâna aceasta la discuţii secrete cu oficiali ai Pentagonului, în cadrul unei întâlniri la Capitoliu, şi au deplâns faptul că nu au primit detalii minime despre următorii paşi ai operaţiunii militare.

Republicanul Mike Rogers, preşedintele Comitetului pentru Forţe Armate, a afirmat că responsabilii guvernamentali nu au furnizat detalii de bază despre amploarea şi direcţia campaniei militare.

„Vrem să ştim mai multe despre ce se întâmplă”, a declarat Mike Rogers în faţa presei, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

„Pur şi simplu nu primim destule răspunsuri”, a adăugat el iritat.

Senatorii republicani Mitch McConnell, Jerry Moran şi Lisa Murkowski au dat declaraţii similare despre lipsa informaţiilor.

„Nu vom sacrifica vieţi americane”

Oficialii Pentagonului au refuzat la respectiva întâlnire cu congresmenii să ofere detalii despre o eventuală desfăşurare a forţelor terestre americane în Iran, potrivit unor surse citate de New York Times.

Reprezentanta republicană Nancy Mace a avertizat că „trimiterea trupelor americane într-o situaţie periculoasă nu este o decizie pe care o luăm cu lejeritate”.

„În acest moment nu suntem convinşi că este necesară şi nu o vom susţine (...) Nu vom sacrifica vieţi americane pentru aceleaşi politici externe eşuate”, a adăugat ea.

„Nu am nici cea mai mică încredere”

Lipsa de transparenţă privind planurile militare în Orientul Mijlociu, inclusiv posibilitatea desfăşurării de trupe terestre, a alimentat, de asemenea, și criticile democraţilor.

Unul dintre aceştia, reprezentantul Seth Moulton, s-a declarat „dezamăgit” după întâlnirea de la Capitoliu cu oficialii Pentagonului.

„Nu am absolut nici cea mai mică încredere că au un plan, o strategie, sau măcar obiective foarte clare despre ceea ce intenţionează să facă în continuare”, a remarcat Moulton, un veteran al Corpului Puşcaşilor Marini.

Scenariile Pentagonului

Potrivit portalului de ştiri Axios, care citează doi oficiali şi două surse familiarizate cu planurile Pentagonului, acesta ar avea în vedere patru operaţiuni militare diferite din care preşedintele Donald Trump poate alege.

Aceste opţiuni ar fi ar fi invadarea sau blocarea insulei Kharg, principalul centru de export de petrol al Iranului, ocuparea insulei Larak, insulă care ajută Iranul să controleze Strâmtoarea Ormuz, capturarea insulei Abu Musa şi a două insule mai mici din apropiere, de asemenea strategice prin amplasarea lor în apropierea intrării vestice în strâmtoare şi, în cele din urmă, blocarea sau capturarea directă a navelor care exportă petrol iranian prin partea estică a Strâmtorii Ormuz.

