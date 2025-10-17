O bombă a explodat sub mașina unui renumit jurnalist de investigație din Italia. Locuința sa a fost, de asemenea, avariată

O bombă a explodat sub mașina lui Sigfrido Ranucci, un renumit jurnalist de investigație de la canalul public de televiziune RAI3. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și-a exprimat solidaritatea cu jurnalistul și a declarat că „libertatea de informare este o valoare indispensabilă”, potrivit rainews.it.

Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii de investigaţii "Report" difuzată pe canalul al treilea al reţelei publice de televiziune RAI, a denunţat vineri explozia maşinii sale, cauzată de un dispozitiv plasat sub vehicul, în timp ce era parcat în faţa casei sale din localitatea Pomezia, în apropierea capitalei italiene.

Maşina fiicei sale şi faţada casei sale au fost, de asemenea, avariate de explozie, care nu a provocat victime.



În acest moment nu se cunoaşte motivul sau autorul faptelor. Cu toate acestea, după intervenţia pompierilor, cazul este anchetat de divizia de operaţiuni speciale a poliţiei şi de procurorii antimafia din Roma, care iau în considerare infracţiunea de daune agravate prin metode mafiote, potrivit informaţiilor difuzate de mass-media.

A mai primit mesaje de amenințare

Jurnalistul a afirmat că în trecut a mai primit „mesaje” ameninţătoare, cum a fost cazul anul trecut, când a găsit la uşa casei sale mai multe gloanţe.



Evenimentul a atras condamnarea imediată a guvernului italian şi a prim-ministrului său, Giorgia Meloni, care şi-a exprimat într-un comunicat solidaritatea faţă de prezentator şi „condamnarea fermă a acestui act grav de intimidare la care a fost supus”.



„Libertatea şi independenţa informaţiei sunt valori de neînlocuit ale democraţiilor noastre şi vom continua să le apărăm”, a avertizat şefa guvernului.



Ministrul apărării Guido Crosetto a calificat aceste fapte pe reţeaua socială X drept „extrem de grave, josnice şi inacceptabile”, deoarece „nu afectează doar un jurnalist, ci şi libertatea de informare şi de exprimare”.



În clasamentul libertăţii presei realizat de organizaţia "Reporteri fără frontiere" în 2025, Italia a coborât pe locul 49, cu trei poziţii mai jos decât în anul precedent, devenind cea mai periculoasă ţară pentru jurnalişti din Europa de Vest.

Editor : Marina Constantinoiu