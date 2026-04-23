„O dronă a zburat spre mine. Nu mai am casă”. Rușii au vrut să ucidă un consilier militar ucrainean atacându-l cu un roi de drone

„Flash” a scăpat ca prin minune cu viață în atacul cu drone. Sursă foto: Facebook

Forțele ruse au efectuat un atac coordonat cu drone asupra casei unui consilier al Ministerului ucrainean al Apărării, folosind un modem de control pentru a ghida atacul. Ținta atacului, un consilier militar ucrainean, a scăpat cu viață ca prin minune, dar a rămas fără nimic.

Serhii „Flash” Beskrestnov, consilier al Ministerului ucrainean al Apărării pe probleme de război electronic, a declarat că mai multe drone rusești Shahed au fost lansate împotriva reședinței sale luni dimineață, scrie Kyiv Post.

„Rușii au încercat să mă omoare în seara asta. Au lansat 4 drone Shahed asupra mea. O dronă a zburat spre mine și s-a izbit de peretele casei mele. Nu mai am casă. Am fost rănit, dar cel mai important lucru este că sunt în viață, în mod miraculos. Am fost pregătit mental pentru această situație și nu mă va opri”, scria el de pe patul spitalului.

Beskrestnov a declarat că autoritățile militare ucrainene au analizat atacul și au concluzionat că a fost un atac deliberat și țintit.

Anchetatorii au recuperat la fața locului epava unei drone, inclusiv un modem cu telecomandă, un motor cu reacție și numere de serie care indicau utilizarea militară rusească.

Una dintre drone avea doar o cameră, despre care Beskrestnov a spus că a fost probabil folosită pentru a confirma prezența sa la fața locului.

Beskrestnov a declarat că nu există facilități militare la locul atacului și că locuința este o reședință privată unde locuiește cu familia sa.

Trei mașini și casa au fost distruse în atac, iar toate echipamentele personale, inclusiv echipamentele radio și de comunicații, au fost pierdute.

„Într-o clipă, am pierdut tot ce am acumulat timp de 20 de ani: casă, mașină, lucruri”.

În ciuda rănilor, Beskrestnov intenționează să se întoarcă la muncă după recuperare, avertizând că țintirea unor persoane aflate în spatele liniei frontului ar putea avea consecințe.

Casa lui „Flash” a fost distrusă în atacul cu drone. Foto: Facebook

