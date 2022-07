O femeie cu doi copii au fost eliberați după 17 ani în care au fost sechestrați într-o cameră insalubră

O femeie din Brazilia și cei doi copii ai săi, în stare de „deshidratare și malnutriție gravă”, au fost eliberați după ce fuseseră sechestrați de soțul femeii vreme de 17 în condiții inumane, informează autoritățile din Rio de Janeiro, vineri.

„Cei doi tineri, care ar fi copiii femeii şi ai suspectului, erau legaţi, murdari şi subnutriţi”, au explicat, într-un comunicat, reprezentanții poliţiei militare din Rio de Janeiro conform AFP, citat de Agerpres. Suspectul a fost arestat.

Autorităţile au fost alertate printr-un denunţ anonim şi operaţiunea s-a desfășurat, joi, la Guaratiba, un cartier din vestul metropolei.

Femeia şi copii săi, în vârstă de 19 şi 22 de ani potrivit presei locale, au fost spitalizaţi imediat după eliberare, într-o stare de „deshidratare şi de malnutriţie gravă”, au precizat serviciile sanitare municipale. Potrivit site-ului de informaţii G1, femeia le-a povestit autorităţilor că erau lăsaţi uneori trei zile fără hrană şi că erau constant victime ale agresiunilor fizice şi psihologice.

„Trebuie să rămâi cu mine până la capăt, nu vei ieşi de aici decât când vei fi moartă”, îi spunea femeii soţul ei, Luiz Antonio Santos Silva, cu care fusese căsătorită timp de 23 de ani.

Presa braziliană a difuzat imagini cu cei doi tineri, majori, dar care arată ca nişte adolescenţi din cauza malnutriţiei.

„Când am văzut starea în care au ieşit cei doi copii, ne-am spus că nu ar fi supravieţuit o săptămână în plus. Am încercat să vorbesc cu mama în ambulanţă, dar nu reuşea să scoată niciun sunet, atât de slăbită era”, a declarat o locuitoare din Guaratiba pentru site-ul G1. Vecinii le-au spus autorităţilor că presupusul torţionar era supranumit „DJ”, pentru că avea obiceiul de a porni muzica pentru a acoperi strigătele victimelor.

De asemenea, unii dintre ei susţin că au făcut denunţuri şi în urmă cu doi ani, fără ca autorităţile să intervină.

