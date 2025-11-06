Live TV

O zi înainte de întâlnirea cu Donald Trump: Orban respinge afirmația că Ungaria are o datorie față de Ucraina pentru protejarea Europei

Viktor Orban
Viktor Orban crede că nu datorează nimic Ungariei. Foto: Profimedia
Din articol
„Unanimitatea nu este singura formă de democrație”

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a respins sugestiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski potrivit cărora Ungaria ar fi îndatorată Ucrainei pentru protejarea Europei, scrie TVP World.

În ciuda faptului că face parte din Uniunea Europeană și NATO, Ungaria a menținut relații cordiale cu Moscova și s-a opus în mod regulat sprijinului acordat Ucrainei și restricțiilor impuse Rusiei.

Într-un interviu acordat marți Euronews, Zelenski a declarat că nu are intenția de a oferi concesii Budapestei în schimbul unui sprijin mai mare, argumentând că Ungaria ar trebui să fie recunoscătoare pentru apărarea Europei de către Ucraina.

„Nu cred că trebuie să-i ofer ceva lui Viktor Orban”, a spus Zelenski.

Citește și

Presa din Polonia comentează vizita lui Orban la Casa Albă: „Ocazia perfectă pentru profesor să-și întâlnească cel mai ambițios elev”

„Cred că Viktor Orban trebuie să ofere ceva Ucrainei, care protejează întreaga Europă de Rusia, și chiar și acum, în timpul acestui război, nu am primit niciun sprijin din partea lui, niciun sprijin pentru viziunea noastră asupra vieții”, a adăugat liderul ucrainean.

În cel mai recent exemplu de tensiuni între cele două țări, Orbán a respins prompt aceste comentarii într-o postare pe X.
„Ucraina nu apără Ungaria de nimeni și de nimic. Nu am cerut așa ceva și nu o vom face niciodată. Securitatea Ungariei este garantată de capacitățile noastre de apărare națională și de NATO, din care, din fericire, Ucraina nu face parte”, a spus Orbán.

Liderul maghiar a adăugat că țara sa sprijină Ucraina în diverse moduri, inclusiv prin primirea refugiaților ucraineni, ajutor umanitar și aprovizionare cu energie.

„Unanimitatea nu este singura formă de democrație”

În postarea sa pe X, prim-ministrul maghiar a reiterat, de asemenea, opoziția Ungariei față de cererea Ucrainei de aderare la UE.

„Ungaria nu susține și nu va susține aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, deoarece aceasta ar aduce războiul în Europa și ar lua banii maghiarilor pentru a-i duce în Ucraina”, a spus Orbán, adăugând că ar prefera să vadă Ucraina ca partener strategic al UE, mai degrabă decât ca membru cu drepturi depline.

„Aș dori să reamintesc președintelui că decizia privind aderarea unei țări la Uniunea Europeană este luată de statele membre, în unanimitate”, a adăugat Orbán.

David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
