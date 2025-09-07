Live TV

Oamenii de știință au descoperit o nouă metodă eficientă de a preveni cancerul. Cum s-ar putea schimba tratamentele în viitor

ilustrație cu celule ale sistemului imunitar care atacă celule canceroase
Din ce în ce mai mulți cercetători ajung la concluzia că cel mai bun mod de a opri cancerul este să tratezi sistemul imunitar, nu doar mutațiile canceroase. Foto: Profimedia Images
În doar trei ani, aerul poluat al unui oraș aglomerat poate stimula celulele cu mutații dăunătoare să intre în faza în care se transformă în tumori canceroase Viitoarele medicamente pentru prevenirea cancerului ar putea ajuta corpul uman să oprească tendințele dăunătoare ale propriului sistem imunitar

Cu toate că mutațiile genetice care stimulează dezvoltarea celulelor canceroase au loc de multe ori la vârste fragede, studiile efectuate în ultimii ani au arătat că numărul de celule cu aceste mutații oscilează de-a lungul vieții. Prin urmare, încurajarea înmulțirii celulelor cu mutații benefice care le înlocuiesc pe cele potențial dăunătoare ar putea fi o cale eficientă de a preveni cancerul.

În viziunea populară, cancerul începe cu o mutație în ADN a unei celule normale. Acea mutație permite celulei să se multiplice incontrolabil, ceea ce ocolește procesele normale de control ale corpului. Într-un final, se formează o tumoare, iar celulele care se desprind din ea se răspândesc și în alte părți ale corpului.

În ultimii ani, însă, oamenii de știință au descoperit ceva surprinzător: mutațiile genetice care provoacă apariția cancerului sunt întâlnite frecvent și în țesutul sănătos. Astfel de mutații apar la aproximativ un sfert din celulele sănătoase ale pielii, scrie The Economist.

Când o persoană ajunge la vârsta mijlocie, mai mult de jumătate din suprafața esofagului și aproape 10% din mucoasa stomacului sunt acoperite de celule cu mutații care stimulează cancerul. Aceste populații de celule au fost observate și în multe alte țesuturi, inclusiv în colon, plămâni și ovare.

De ce aceste celule, care ar putea deveni canceroase, nu formează tumori este un mister pe care oamenii de știință au început acum să îl rezolve. Se pare că celulele cu anomalii de ADN pot fi oprite înainte să devină canceroase prin activitatea celulelor sănătoase din jurul lor cu mutații benefice în ADN-ul lor.

Încurajarea creșterii acestor celule sănătoase ar putea fi o strategie eficientă de a opri cancerul.

În doar trei ani, aerul poluat al unui oraș aglomerat poate stimula celulele cu mutații dăunătoare să intre în faza în care se transformă în tumori canceroase

La șoareci, celulele care prezintă mutații specifice au fost observate în timp ce înlocuiau celulele învecinate, despre care se cunoaște faptul că măresc riscul apariției cancerului, precum și unele tumori minuscule formate din mai puțin de 100 de celule.

Aceste descoperiri ajută la dezvăluirea unui mister încă și mai profund: ce provoacă o celulă inofensivă cu o mutație genetică să se dezvolte într-o adevărată tumoare canceroasă?

Factorii externi sunt importanți. Se cunoaște faptul că problemele de mediu, precum aerul poluat din orașe, afectează celulele și au fost asociate cu o incidență mai mare a cancerului.

Multe substanțe chimice, inclusiv unii poluanți din apa potabilă și unele ingrediente din produsele cosmetice, sunt cancerigene. Dar felul în care acești carcinogeni își îndeplinesc rolul dăunător a fost înțeles mai bine abia în ultimii ani.

Cercetătorii au estimat că trăind doar trei ani într-un loc cu un aer foarte poluat, precum străzile aglomerate ale unui oraș mare, ar putea fi destul pentru a stimula celulele cu mutații dăunătoare să intre în faza în care se transformă în tumori canceroase.

Viitoarele medicamente pentru prevenirea cancerului ar putea ajuta corpul uman să oprească tendințele dăunătoare ale propriului sistem imunitar

De asemenea, s-a demonstrat faptul că inflamația cronică stimulează răspândirea celulelor cu mutații dăunătoare ca răspunsul la refluxul gastroesofagian, radiațiile solare ultraviolete și infecțiile persistente cu anumite bacterii, potrivit cercetătorului Marnix Jansen de la University College London.

Descoperirea privind posibilitatea ca inflamația cronică să stimuleze dezvoltarea cancerului i-a forțat pe medici să regândească metodele de prevenire a bolii.

Din ce în ce mai mulți cercetători ajung la concluzia că cel mai bun mod de a opri cancerul este să tratezi sistemul imunitar, nu doar mutațiile canceroase.

Viitoarele medicamente pentru prevenirea cancerului ar putea ajuta corpul uman să oprească tendințele dăunătoare ale propriului sistem imunitar. Ar putea fi o schimbare revoluționară pentru cei cu un risc ridicat de a face cancer.

Pe lista persoanelor vulnerabile care ar putea fi salvate de astfel de medicamente se numără persoanele cu mutații genetice problematice, foști fumători și pacienții care au fost deja tratați de cancer.

Pe măsură ce oamenii trăiesc tot mai mult și procentul celor care fac cancer crește, și numărul de persoane care ar putea beneficia de pe urma acestei noi categorii de medicamente va crește.

