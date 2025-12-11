Căderea orașului Pokrovsk nu va provoca prăbușirea frontului, dar va slăbi Ucraina în ochii lui Trump (Reuters)

Cucerirea orașului Pokrovsk de către Rusia pare a fi o chestiune de „când”, nu de „dacă”, și, deși căderea acestuia nu va declanșa un colaps al apărării Ucrainei, slăbește Kievul într-un moment delicat al negocierilor conduse de SUA pentru a pune capăt războiului, relatează Reuters.

Moscova a declarat pe 1 decembrie că deține controlul deplin asupra orașului Pokrovskul, cu două zile înainte ca trimisul special al președintelui american Donald Trump și ginerele acestuia să poarte discuții la Kremlin cu președintele Vladimir Putin cu privire la un plan care, potrivit lor, este aproape de a fi finalizat.

După zece zile, Ucraina afirmă că trupele sale încă dețin poziții în nordul orașului, care avea 60.000 de locuitori înainte de invazia rusă din 2022 și care a servit ca un important centru logistic pentru armată până la începerea luptelor.

„Noua rundă de presiuni asupra Ucrainei pentru a soluționa conflictul în condiții nefavorabile are loc în paralel cu luptele intense de pe acest front. Asta ajută Rusia, deoarece afectează percepția lui Trump”, a declarat Mykola Bielieskov, analist senior la fundația caritabilă ucraineană Come Back Alive.

Ucraina trebuie să încerce să rămână alături de americani, care furnizează informații vitale și arme, în timp ce respinge un acord de pace care implică retragerea forțelor de la Kiev din toată regiunea estică Donbas, unde se află Pokrovsk.

Între timp, retorica lui Trump a devenit mai dură în ceea ce privește Ucraina. Zilele trecute a declarat pentru Politico că Rusia are avantajul în război și că președintele ucrainean Volodimir Zelenski trebuie să înceapă să „accepte lucrurile”.

Avansul lent al Rusiei

Cu toate acestea, ritmul atacului rus asupra Pokrovskului arată cât de dificil a fost pentru forțele Moscovei să avanseze, având în vedere că liniile frontului sunt saturate de drone ucigașe.

Războiul s-a transformat într-o luptă de uzură după 2022, niciuna dintre părți nefiind în măsură să cucerească teritoriul cu ușurință. Rusia a lansat o nouă ofensivă la sfârșitul anului 2023 și controlează aproximativ 19,2% din Ucraina, cu puțin peste 1 punct procentual mai mult decât la sfârșitul anului 2022.

Pokrovsk, situat pe un teren înalt în regiunea Donețk, ar fi primul oraș cucerit de Rusia după Avdiivka, situat la est, la începutul anului 2024. Cea mai mare parte a orașului este în ruine și au mai rămas doar 1.200 de locuitori.

Experții militari susțin evaluările oficialilor ucraineni potrivit cărora este puțin probabil ca apărarea Ucrainei să se prăbușească brusc în est, invocând fortificațiile de pe linia frontului, dronele și natura fragmentară a atacului Rusiei asupra Pokrovsk.

Trupele ruse au avansat în grupuri de șase sau mai puțini soldați, au declarat forțele de la Kiev, bazându-se pe unul sau doi soldați pentru a străpunge apărarea permeabilă și a câștiga un punct de sprijin într-o clădire.

„Ei (rușii) se adunau în grupuri de asalt, infiltrându-se în jurul pozițiilor noastre, deoarece avem o lipsă critică de infanterie”, a declarat Lambada, un operator ucrainean de drone care a luptat în Pokrovsk.

Konrad Muzyka, analist militar din Polonia, a declarat că Ucraina a trimis în grabă Regimentul de Asalt Skelia și forțele speciale pentru a consolida Pokrovsk în august, dar le-a redistribuit pe măsură ce frontul s-a deteriorat în alte zone din est, precum Lyman și Kupiansk.

Ce urmează?

Planul de pace susținut de SUA propunea inițial ca Ucraina să se retragă din regiunea Donețk, unde, potrivit secretarului de stat american Marco Rubio, Ucraina controlează 20% din teritoriu.

Zelenski a declarat săptămâna aceasta că el și liderii europeni au elaborat un plan revizuit în 20 de puncte, dar că nu s-a ajuns la un acord privind cedarea teritoriului.

Putin a declarat la începutul acestei luni că Pokrovsk, pe care Rusia îl numește Krasnoarmeysk după Armata Roșie din era sovietică, era platforma ideală de la care se puteau lansa atacuri în orice direcție.

Rusia intenționează probabil să încerce să înconjoare „orașele-fortăreață” Sloviansk și Kramatorsk, situate la nord-est de Pokrovsk, și să utilizeze terenul înalt pentru a lansa drone pe distanțe mai mari, a mai spus Muzyka.

Trupele Moscovei au avansat recent atât în regiunea Zaporojie din sud, cât și în regiunea Dnipropetrovsk din est, chiar dacă aceasta din urmă nu se numără printre cele cinci regiuni ucrainene anexate ilegal de Rusia.

Însă este puțin probabil să se înregistreze progrese rapide. „Modul în care desfășoară operațiunile este incredibil de lent”, a afirmat Muzyka.

Între timp, Ucraina subliniază dorința sa de a asigura o pace „dreaptă”, conștientă de faptul că Trump a promis o încheiere rapidă a războiului.

