Live TV

Căderea orașului Pokrovsk nu va provoca prăbușirea frontului, dar va slăbi Ucraina în ochii lui Trump (Reuters)

Data actualizării: Data publicării:
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
Foto: Profimedia Images
Din articol
Avansul lent al Rusiei Ce urmează?

Cucerirea orașului Pokrovsk de către Rusia pare a fi o chestiune de „când”, nu de „dacă”, și, deși căderea acestuia nu va declanșa un colaps al apărării Ucrainei, slăbește Kievul într-un moment delicat al negocierilor conduse de SUA pentru a pune capăt războiului, relatează Reuters.

Moscova a declarat pe 1 decembrie că deține controlul deplin asupra orașului Pokrovskul, cu două zile înainte ca trimisul special al președintelui american Donald Trump și ginerele acestuia să poarte discuții la Kremlin cu președintele Vladimir Putin cu privire la un plan care, potrivit lor, este aproape de a fi finalizat.

După zece zile, Ucraina afirmă că trupele sale încă dețin poziții în nordul orașului, care avea 60.000 de locuitori înainte de invazia rusă din 2022 și care a servit ca un important centru logistic pentru armată până la începerea luptelor.

„Noua rundă de presiuni asupra Ucrainei pentru a soluționa conflictul în condiții nefavorabile are loc în paralel cu luptele intense de pe acest front. Asta ajută Rusia, deoarece afectează percepția lui Trump”, a declarat Mykola Bielieskov, analist senior la fundația caritabilă ucraineană Come Back Alive.

Ucraina trebuie să încerce să rămână alături de americani, care furnizează informații vitale și arme, în timp ce respinge un acord de pace care implică retragerea forțelor de la Kiev din toată regiunea estică Donbas, unde se află Pokrovsk.

Între timp, retorica lui Trump a devenit mai dură în ceea ce privește Ucraina. Zilele trecute a declarat pentru Politico că Rusia are avantajul în război și că președintele ucrainean Volodimir Zelenski trebuie să înceapă să „accepte lucrurile”.

Avansul lent al Rusiei

Cu toate acestea, ritmul atacului rus asupra Pokrovskului arată cât de dificil a fost pentru forțele Moscovei să avanseze, având în vedere că liniile frontului sunt saturate de drone ucigașe.

Războiul s-a transformat într-o luptă de uzură după 2022, niciuna dintre părți nefiind în măsură să cucerească teritoriul cu ușurință. Rusia a lansat o nouă ofensivă la sfârșitul anului 2023 și controlează aproximativ 19,2% din Ucraina, cu puțin peste 1 punct procentual mai mult decât la sfârșitul anului 2022.

Pokrovsk, situat pe un teren înalt în regiunea Donețk, ar fi primul oraș cucerit de Rusia după Avdiivka, situat la est, la începutul anului 2024. Cea mai mare parte a orașului este în ruine și au mai rămas doar 1.200 de locuitori.

Experții militari susțin evaluările oficialilor ucraineni potrivit cărora este puțin probabil ca apărarea Ucrainei să se prăbușească brusc în est, invocând fortificațiile de pe linia frontului, dronele și natura fragmentară a atacului Rusiei asupra Pokrovsk.

Trupele ruse au avansat în grupuri de șase sau mai puțini soldați, au declarat forțele de la Kiev, bazându-se pe unul sau doi soldați pentru a străpunge apărarea permeabilă și a câștiga un punct de sprijin într-o clădire.

„Ei (rușii) se adunau în grupuri de asalt, infiltrându-se în jurul pozițiilor noastre, deoarece avem o lipsă critică de infanterie”, a declarat Lambada, un operator ucrainean de drone care a luptat în Pokrovsk.

Konrad Muzyka, analist militar din Polonia, a declarat că Ucraina a trimis în grabă Regimentul de Asalt Skelia și forțele speciale pentru a consolida Pokrovsk în august, dar le-a redistribuit pe măsură ce frontul s-a deteriorat în alte zone din est, precum Lyman și Kupiansk.

Ce urmează?

Planul de pace susținut de SUA propunea inițial ca Ucraina să se retragă din regiunea Donețk, unde, potrivit secretarului de stat american Marco Rubio, Ucraina controlează 20% din teritoriu.

Zelenski a declarat săptămâna aceasta că el și liderii europeni au elaborat un plan revizuit în 20 de puncte, dar că nu s-a ajuns la un acord privind cedarea teritoriului.

Putin a declarat la începutul acestei luni că Pokrovsk, pe care Rusia îl numește Krasnoarmeysk după Armata Roșie din era sovietică, era platforma ideală de la care se puteau lansa atacuri în orice direcție.

Rusia intenționează probabil să încerce să înconjoare „orașele-fortăreață” Sloviansk și Kramatorsk, situate la nord-est de Pokrovsk, și să utilizeze terenul înalt pentru a lansa drone pe distanțe mai mari, a mai spus Muzyka.

Trupele Moscovei au avansat recent atât în regiunea Zaporojie din sud, cât și în regiunea Dnipropetrovsk din est, chiar dacă aceasta din urmă nu se numără printre cele cinci regiuni ucrainene anexate ilegal de Rusia.

Însă este puțin probabil să se înregistreze progrese rapide. „Modul în care desfășoară operațiunile este incredibil de lent”, a afirmat Muzyka.

Între timp, Ucraina subliniază dorința sa de a asigura o pace „dreaptă”, conștientă de faptul că Trump a promis o încheiere rapidă a războiului.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lippstadt
1
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
2
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
3
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
fabrica
4
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
Presedintele României, Nicușor Dan.
5
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut...
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Digi Sport
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele american Donald Trump prezintă „Gold card”.
Donald Trump a lansat „Gold Card”, viza pentru bogaţii care pot plăti 1 milion de dolari ca să locuiască în SUA
Kim Jong Un
„O profundă tristeţe”. Mesajul lui Kim Jong Un după decesul ambasadorului rus în Coreea de Nord
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Trump vrea să se asigure că CNN își schimbă proprietarul. „Persoanele care îl conduc în prezent sunt fie corupte, fie incompetente”
fabrică în China de componente de panouri solare / centrală solară din SUA
Dispozitivul cu care China ar putea lăsa Statele Unite în beznă: un atac cibernetic ar declanșa pene de curent uriașe în toată țara
soldati-harta
„Era «garanției de securitate» s-a încheiat”: Atacurile lui Donald Trump obligă Europa să grăbească planurile de apărare post-America
Recomandările redacţiei
sediu agricultura
Război între două instituții la Agricultură. O agenție refuză de 17...
placa cu denumirea curtea de apel bucuresti
Conferință extraordinară de presă la Curtea de Apel, după...
Clădire aflată în construcție.
Legea „Nordis” a intrat în vigoare. Ce garanții primesc cei care...
Militari ruși în Transnistria
Transnistria, cap de pod pentru un asalt rusesc la Gurile Dunării...
Ultimele știri
Preşedintele Nicuşor Dan participă astăzi la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”
Dominic Fritz îi cere ministrului Justiției să-l demită pe șeful DNA, după ancheta Recorder
UE se grăbește să ocolească Ungaria lui Viktor Orban, în privința activelor rusești, pentru a sprijini Ucraina (Financial Times)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka reacționează în scandalul momentului. Ce a spus sportiva după ce a fost acuzată că ar avea...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Omul care s-a văzut cu Dan Petrescu, noi detalii despre starea lui de sănătate: „Nu a putut să mănânce”
Adevărul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să...
Playtech
Data la care vin ninsorile abundente în România! ANM a făcut anunţul oficial, ce se întâmplă cu pârtiile de...
Digi FM
Cum a murit Amza Pellea la numai 52 de ani. Explicația Oanei Pellea și declarațiile ei emoționante despre...
Digi Sport
N-are nicio reținere: ”Cei mai ușori bani pe care i-am făcut vreodată”. A intrat în ”gura” internetului...
Pro FM
Sharon Osbourne dezvăluie, printre lacrimi, ultimele cuvinte ale lui Ozzy. Detaliile sfâșietoare din ultima...
Film Now
Cum își va petrece Nicole Kidman primul Crăciun după separarea de Keith Urban. Un apropiat a rupt tăcerea...
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Un sfert dintre adolescenţi britanici apelează la chatbot-uri pentru sprijin în materie de sănătate mintală...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Brendan Fraser se luptă cu încrederea în sine, chiar și după ce a câștigat un Oscar: "Mereu am senzația că nu...
UTV
Marina Voica a făcut senzație pe TikTok la 89 de ani. Artista a dansat în halat și a adunat peste 600.000 de...