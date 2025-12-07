Live TV

Olanda a ordonat ridicarea de la sol a două avioane de vânătoare, pentru interceptarea unor drone suspecte

F-35 Jets accompany the plane carrying Russian President Vladimir Putin ahead of Trump - Putin summit in Alaska
Avioane F-35. Foto: Profimedia

Două avioane de vânătoare olandeze F-35 au fost ridicate de la sol duminică dimineaţă după ce a fost semnalată prezenţa unei drone suspecte în spaţiul aerian al Ţărilor de Jos, a relatat publicaţia locală NOS, citată de agenția Ukrinform.

„Două avioane de vânătoare olandeze, care au răspuns unei alerte legate de un aparat necunoscut, s-au întors la baza aeriană Volkel. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul respectiv s-a dovedit a fi o dronă care nu reprezenta o ameninţare directă şi care ulterior a părăsit spaţiul aerian olandez. Originea dronei nu este clară”, conform NOS.

Ministerul olandez al Apărării a indicat că aparatul nu s-a identificat prin comunicaţii radio sau transponder. Se menţionează că traficul aerian nu a fost perturbat.

Desfăşurarea avioanelor F-35 a avut loc în conformitate cu procedura Quick Reaction Alert (QRA) - un protocol de răspuns rapid pentru cazurile în care un avion intră în spaţiul aerian fără a se identifica.

Ţările de Jos şi Belgia se ocupă pe rând de protejarea spaţiului aerian al ţărilor Benelux. Din noiembrie, forţele aeriene olandeze sunt din nou de serviciu. În ultimele luni au fost înregistrate mai multe incidente cu drone.

După cum a relatat Ukrinform, în seara zilei de 22 noiembrie, mai multe drone au fost detectate deasupra aeroportului din Eindhoven, ceea ce a dus la suspendarea traficului aerian. 

