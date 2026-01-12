Oligarhul Plahotniuc, martor al acuzării în dosarul în care este judecat pentru corupție fostul președinte moldovean Igor Dodon

Fostul lider democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc, dar și fostul său consilier Serghei Iaralov vor fi citați ca martori ai acuzării în dosarul numit generic „Kuliok”, în care este învinuit liderul PSRM, fostul președinte moldovean Igor Dodon. O decizie în acest sens a fost luată de Curtea Supremă de Justiție, relatează TV8.md.

Deși procurorii au cerut audierea a 17 martori, magistrații au acceptat doar 11.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, Igor Dodon a fost trimis în judecată pentru corupere pasivă și pentru organizarea și acceptarea finanțării unui partid politic din partea unei organizații criminale, fapte despre care acuzarea susține că ar fi fost comise în perioada exercitării mandatului său, în iunie 2019.

TV8.md amintește că la sfârșitul lunii noiembrie 2025, dosarul numit generic „Kuliok” a fost reluat de la zero, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost înlocuit.

Conform acuzațiilor, Dodon ar fi pretins și ar fi acceptat bani de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, între 600.000 și 1.000.000 de dolari, pentru acoperirea cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv plata salariilor angajaților partidului.

Procurorii susțin că banii ar fi fost solicitați în contextul promovării intereselor celor doi, care ar fi urmărit controlul asupra proceselor politice, sociale și economice din Republica Moldova, precum și evitarea răspunderii penale în Federația Rusă.

Potrivit procurorilor, suma menționată era pretinsă de către Igor Dodon pentru achitarea cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv pentru achitarea salariilor angajaților partidului, dar și pentru interese personale. Dodon, care pledează nevinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare.

În hotărârea de azi, instanța din R Moldova a admis audierea, ca martori ai acuzării, și a lui Iurie Reniță, Vladimir Cebotari, Andrei Terguța, Dumitru Diacov, Andrian Candu, Andrian Albu, Lilian Carp, Andrei Harghel și Pavel Filip.

Vladimir Plahotniuc, extrădat anul trecut

Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în 2019, fiind vizat ulterior în mai multe dosare penale și proceduri de căutare internațională. Pe 22 iulie 2025, Plahotniuc a fost reținut în Grecia (Atena) în baza unei notificări Interpol, iar autoritățile de la Chișinău au inițiat procedurile de extrădare, iar pe 25 septembrie 2025 Plahotniuc a fost adus la Chișinău și plasat în arest.

