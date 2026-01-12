Live TV

Oligarhul Plahotniuc, martor al acuzării în dosarul în care este judecat pentru corupție fostul președinte moldovean Igor Dodon

Data publicării:
vladimir plahotniuc
Foto: Vladimir Plahotniuc/ Facebook

Fostul lider democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc, dar și fostul său consilier Serghei Iaralov vor fi citați ca martori ai acuzării în dosarul numit generic „Kuliok”, în care este învinuit liderul PSRM, fostul președinte moldovean Igor Dodon. O decizie în acest sens a fost luată de Curtea Supremă de Justiție, relatează TV8.md.

Deși procurorii au cerut audierea a 17 martori, magistrații au acceptat doar 11.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, Igor Dodon a fost trimis în judecată pentru corupere pasivă și pentru organizarea și acceptarea finanțării unui partid politic din partea unei organizații criminale, fapte despre care acuzarea susține că ar fi fost comise în perioada exercitării mandatului său, în iunie 2019.

TV8.md amintește că la sfârșitul lunii noiembrie 2025, dosarul numit generic „Kuliok” a fost reluat de la zero, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost înlocuit.

Conform acuzațiilor, Dodon ar fi pretins și ar fi acceptat bani de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, între 600.000 și 1.000.000 de dolari, pentru acoperirea cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv plata salariilor angajaților partidului.

Procurorii susțin că banii ar fi fost solicitați în contextul promovării intereselor celor doi, care ar fi urmărit controlul asupra proceselor politice, sociale și economice din Republica Moldova, precum și evitarea răspunderii penale în Federația Rusă.

Potrivit procurorilor, suma menționată era pretinsă de către Igor Dodon pentru achitarea cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv pentru achitarea salariilor angajaților partidului, dar și pentru interese personale. Dodon, care pledează nevinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare.

În hotărârea de azi, instanța din R Moldova a admis audierea, ca martori ai acuzării, și a lui Iurie Reniță, Vladimir Cebotari, Andrei Terguța, Dumitru Diacov, Andrian Candu, Andrian Albu, Lilian Carp, Andrei Harghel și Pavel Filip.

Vladimir Plahotniuc, extrădat anul trecut

Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în 2019, fiind vizat ulterior în mai multe dosare penale și proceduri de căutare internațională. Pe 22 iulie 2025, Plahotniuc a fost reținut în Grecia (Atena) în baza unei notificări Interpol, iar autoritățile de la Chișinău au inițiat procedurile de extrădare, iar pe 25 septembrie 2025 Plahotniuc a fost adus la Chișinău și plasat în arest.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
maduro
2
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
3
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
4
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum
Digi Sport
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan maia sandu
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens”
Radu Marinescu.
PSD îl susține pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și condamnă „manevra josnică” prin care acesta a fost acuzat de plagiat
Depozit gaz.
„România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze
Cyprus : Volodymyr Zelenskyy visits Cyprus
Acuzații de corupție la nivel înalt în Cipru, în momentul în care acesta preia președinția UE
sediul Curtea Europeană de Justiție
Polonia va încerca să conteste acordul între UE şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Recomandările redacţiei
impozite1
Guvernul pregătește o nouă majorare a impozitelor pentru locuințe și...
Venezuela atac
Sistemele rusești de apărare aeriană din Venezuela nu au funcționat...
PLATFORMA DE FORAJ - NEPTUN DEEP
Bogdan Ivan: Proiectul Neptun Deep avansează. Când poate începe...
legalizare prostitutie
Prostituția ar putea fi reglementată prin lege. Inițiativă în...
Ultimele știri
Mark Rutte îl laudă din nou pe Donald Trump, dar evită subiectul Groenlanda: „Face lucrurile potrivite pentru NATO”
Amenzi uriașe pentru Dacia și Renault de la Consiliul Concurenței: câte 16, respectiv 9 milioane de euro. Motivul sancțiunilor
Iranul confirmă că liniile de comunicare cu SUA rămân deschise, dar avertizează că „nu va accepta dictatele”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de...
Fanatik.ro
Investițiile străine în România, pe mâna omului lui Bolojan. Un nou serviciu de informații inclus în comisia...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
A jucat 10 meciuri în Liga Campionilor în toamnă și poate fi înlocuitorul lui Adrian Șut la FCSB. Exclusiv
Adevărul
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită...
Playtech
Temperatura ideală în casă care previne înghețarea țevilor și reduce factura la energie
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Tottenham a luat decizia finală în cazul lui Radu Drăgușin!
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Macaulay Culkin, prima apariție la Globurile de Aur după 35 de ani: „E ciudat să mă vedeți în afara sezonului...
Adevarul
Autostrada Transilvania, calendarul inaugurărilor: cel puțin 68 de kilometri între Cluj și Oradea, gata în...
Newsweek
Guvernul decide cine nu poate cumula pensia și salariul. Urmează schimbări mari și la pensiile militare
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Owen Cooper, adolescentul care a cucerit toate vedetele de la Globurile de Aur 2026. Faima, emoția și...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...