Operațiune rusească de dezinformare în Polonia. O știre falsă despre o triplă crimă a devenit virală, scopul fiind denigrarea Ucrainei

Data publicării:
Anunțul poliției poloneze privind operațiunea de dezinformare. Foto- X
Anunțul poliției poloneze privind operațiunea de dezinformare. Foto- X
Poliția poloneză a demontat informațiile apărute pe rețelele sociale, potrivit cărora un ucrainean ar fi ucis trei persoane în orașul Cracovia, descriind aceste afirmații ca parte a unei campanii de dezinformare rusești menite să slăbească sprijinul european pentru Ucraina, scrie TVPWorld.

„Negăm categoric această informație! Niciun astfel de incident nu a avut loc în Cracovia sau în regiunea Małopolska”, au declarat autoritățile într-o postare pe rețelele sociale, îndemnând publicul să „verifice întotdeauna dacă informațiile provin de la profilurile oficiale ale poliției sau de la surse media de încredere”.

Oficialii au avertizat, de asemenea, utilizatorii de internet să nu se lase păcăliți de campaniile de dezinformare care apar „aproape zilnic” pe rețelele de socializare, potrivit Ministerului polonez al Afacerilor Digitale. 

Un exemplu notabil de presupuse eforturi de dezinformare susținute de Kremlin a avut loc pe 10 septembrie, când zeci de drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez, iar rețelele de socializare au fost inundate cu afirmații false care dădeau vina pe Ucraina pentru incursiune. 

La momentul respectiv, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a afirmat că serviciile poloneze și ucrainene planificau o „provocare” pe teritoriul polonez, pentru care Rusia ar fi fost învinuită.

Ministerul polonez al Internelor și Administrației a descris-o ca fiind o narațiune falsă răspândită de serviciile externe ruse. 

„Obiectivul campaniei de dezinformare ruse rămâne neschimbat – izolarea Ucrainei de sprijinul Poloniei și al aliaților NATO”, a declarat ministerul într-o postare pe X.

În urma incursiunilor dronelor, analiștii de securitate cibernetică au declarat pentru publicația franceză Le Monde că încălcarea a fost urmată de un val de dezinformare „coordonată” la scară largă, promovată de conturi rusești și belaruse pe rețelele sociale, care adesea dădeau vina pe Ucraina sau NATO. 

„În cursul acelei nopți, am analizat aproximativ 200.000 de mențiuni - stări, mesaje, comentarii - care răspândeau narațiunea rusă, sau 200-300 de mențiuni pe minut”, a declarat Michał Fedorowicz, președintele colectivului Res Futura, specializat în analiza rețelelor sociale și a impactului acestora asupra opiniei publice.

