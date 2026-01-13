Operațiune uriașă de căutare în India, după ce un elefant vagabond a omorât cel puţin 20 de oameni şi a rănit alţi 15

Agenţii indieni din departamentul pentru faună sălbatică au lansat marţi operaţiunea de căutare a unui elefant vagabond şi dezlănţuit, aflat probabil în perioada de rut, care a omorât cel puţin 20 de oameni şi a rănit alţi 15 de la începutul lunii ianuarie în pădurile din statul Jharkhand din estul Indiei, au raportat sătenii şi autorităţile din această ţară, relatează AFP.

Acel mascul solitar a terorizat populaţia din districtul rural West Singhbhum, după ce a cauzat moartea a 20 de persoane în timpul unei peregrinări de nouă zile de la începutul lunii ianuarie.

"Încercăm să îl găsim şi să îl salvăm pe acest elefant sălbatic care a ucis atât de multe persoane", a declarat Aditya Narayan, directorul serviciilor forestiere guvernamentale, confirmând bilanţul de 20 de morţi, scrie Agerpres.

Copii şi bătrâni figurează printre persoanele omorâte, precum şi un cornac profesionist.

Animalul nu a mai fost văzut de vinerea trecută, în pofida numeroaselor patrule trimise în zonă.

Echipe de căutare, ajutate de drone, cercetează pădurile dense, inclusiv o rezervaţie naţională din estul statului vecin Odisha.

Terorizaţi, locuitorii din peste 20 de sate au abandonat fermele agricole şi s-au baricadat în casele lor pe timpul nopţii, a declarat un şef de sat, Pratap Chachar.

Echipe de poliţişti şi pădurari îi vizitează noaptea pe săteni pentru a le furniza ajutoare de primă necesitate, a precizat el.

Elefanţii sălbatici care reprezintă cel mai mare pericol pentru oameni sunt adeseori masculi solitari în rut, care se dezlănţuie în perioada de activitate sexuală, când concentraţia lor de testosteron ajunge la nivelul maxim.

Un fost director din serviciile forestiere a declarat că acel elefant era probabil în rut şi că, în prezent, este posibil ca acesta să se fi calmat şi să se fi alăturat turmei sale.

Odată cu reducerea habitatului natural al elefanţilor sălbatici, din cauza expansiunii rapide a zonelor locuite şi a degradării mediului forestier provocate de activităţile miniere, conflictele dintre oameni şi pahiderme s-au intensificat: 629 de persoane au fost ucise în India în perioada 2023-2024, potrivit unor date parlamentare.

Un studiu publicat în 2025 de Guvernul indian a numărat un total de 22.446 de elefanţi sălbatici pe teritoriul Indiei, comparativ cu 29.964 recenzaţi în 2017, ceea ce reprezintă o scădere cu 25%.

