Opozanta venezueleană Maria Corina Machado a reapărut joi în public, la Oslo, pentru prima dată după aproape un an, după ce a lipsit cu o zi înainte de ceremonia de decernare a premiului Nobel pentru Pace obţinut pentru eforturile sale în favoarea democraţiei în ţara sa.

Machado a sosit joi la Grand Hotel, unde se cazează de obicei laureaţii Nobel, şi a salutat câteva zeci de susţinători entuziaşti care scandau „libertad!” în stradă, potrivit jurnaliştilor AFP prezenţi la faţa locului.

Ea intenţionează să susţină o conferinţă de presă la Oslo la ora 09:15 GMT, mai scrie AFP preluată de News.ro.

Reapariţia opozantei are loc în plină criză între Venezuela şi Statele Unite, care au desfăşurat din august o flotilă impresionantă în Marea Caraibelor, oficial pentru a combate traficul de droguri, provocând 87 de morţi. Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro acuză Washingtonul că vrea să-l răstoarne pentru a pune mâna pe petrolul ţării sale.

Maria Corina Machado, duşmanul de moarte al lui Maduro, este criticată de unii pentru ideile sale apropiate de cele ale preşedintelui american Donald Trump, căruia i-a dedicat premiul Nobel, şi susţine această desfăşurare americană. Donald Trump a anunţat miercuri confiscarea unui petrolier în largul coastelor Venezuelei.

În vârstă de 58 de ani, Machado trăieşte în clandestinitate în Venezuela din august 2024, la câteva zile după alegerile prezidenţiale la care i s-a interzis să participe.

Miercuri, fiica sa, Ana Corina, a primit premiul în numele ei şi a citit un discurs de mulţumire. Comitetul Nobel a invocat „o călătorie în condiţii de pericol extrem” pentru a justifica absenţa laureatei, înainte de a confirma sosirea acesteia în noaptea de miercuri spre joi.

Ultima apariţie publică a Mariei Corina Machado a avut loc în 9 ianuarie, în timpul unei manifestaţii la Caracas. Nu se ştie cum a reuşit opozanta să părăsească Venezuela, unde justiţia o caută pentru „conspiraţie, incitare la ură şi terorism”, şi cum intenţionează să se întoarcă eventual în ţară.

„Ea riscă să fie arestată dacă se întoarce, chiar dacă autorităţile au dat dovadă de mai multă reţinere în cazul ei decât în cazul multor altora, deoarece o arestare ar avea o semnificaţie simbolică foarte puternică”, a explicat Benedicte Bull, specialistă în America Latină la Universitatea din Oslo.

Ea se va întoarce „foarte curând (...). Vrea să trăiască într-o Venezuela liberă şi nu va renunţa niciodată la acest obiectiv”, a asigurat fiica sa, Ana Corina Sosa Machado.

Premiul Nobel pentru Pace i-a fost acordat lui Machado în 10 octombrie pentru eforturile sale în favoarea unei tranziţii democratice în Venezuela.

„Pentru a avea democraţie, trebuie să fim pregătiţi să luptăm pentru libertate”, a declarat miercuri fiica sa în discursul citit la Primăria din Oslo, în prezenţa numeroşilor membri ai familiei laureatei, a preşedintelui argentinian Javier Milei şi a altor şefi de stat latino-americani de dreapta.

Referindu-se la arestări, torturi şi persecuţia oponenţilor, ea a condamnat „crimele împotriva umanităţii, documentate de Naţiunile Unite” şi „terorismul de stat folosit pentru a înăbuşi voinţa poporului”.

Statele Unite, Uniunea Europeană şi numeroase ţări din America Latină refuză să recunoască rezultatele alegerilor prezidenţiale de anul trecut, care i-au permis socialistului Nicolas Maduro să obţină un al treilea mandat de şase ani. Opoziţia acuză puterea de fraudă şi a revendicat victoria candidatului său, Edmundo Gonzalez Urrutia, astăzi în exil şi prezent miercuri la Oslo.

Comitetul Nobel a îndemnat preşedintele venezuelean să părăsească puterea.

„Domnule Maduro, acceptaţi rezultatele alegerilor şi retrageţi-vă”, a declarat preşedintele comitetului, Jørgen Watne Frydnes, sub aplauzele susţinute ale audienţei.

Editor : Ana Petrescu