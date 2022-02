Papa Francisc a dezvăluit că îi place mult tangoul: Un locuitor din Buenos Aires care nu-l dansează nu e rezident adevărat al orașului

Îi place tangoul și pune mare preț pe prietenii lui. Sunt cuvintele rostite de Papa Francisc, într-un interviu acordat presei din Italia, în care și-a motivat decizia de a renunța la tradiția să locuiască în palatul apostolic.

Papa Francisc: "E adevărat că ascult muzică, îmi place mult muzica clasică, îmi place mult tangoul".

Fabio Fazio, jurnalist: Am auzit asta la televizor. Aţi fost întrebat și dacă aţi dansat vreodată tango și ai spus că aţi dansat când eraţi tânăr.

Papa Francisc: "Un locuitor din Buenos Aires care nu dansează tango nu este un rezident adevărat al oraşului.

Am prieteni care mă ajută, care mă cunosc ca pe un om normal. Îmi place să fiu cu prietenii mei, să le împărtășesc câte ceva despre mine, să le ascult problemele, dar de fapt am nevoie de prietenii mei. Acesta este unul dintre motivele pentru care nu am vrut să locuiesc în palatul apostolic, pentru că papii care au fost acolo înaintea meu erau sfinți, iar eu nu mă pot numi un sfânt.

Am nevoie de relații interumane, de aceea locuiesc în Hotelul Santa Marta, unde găsești oameni care vorbesc cu toată lumea, unde îți găsești prieteni. Am nevoie de prieteni, sunt puțini, dar adevărați".





