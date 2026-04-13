Parisul și Londra vor organiza o „conferință” în vederea unei „misiuni multinaționale de menținere a păcii” în Strâmtoarea Ormuz

Franța și Regatul Unit vor organiza „în zilele următoare o conferință cu țările dispuse să contribuie” la „o misiune multinațională pașnică menită să restabilească libertatea de navigație” în strâmtoarea Ormuz, a anunțat luni Emmanuel Macron, citat de Le Figaro.

„Această misiune strict defensivă, distinctă de părțile beligerante, va fi desfășurată de îndată ce situația o va permite”, a adăugat președintele francez pe rețeaua X. El a făcut apel la „depunerea tuturor eforturilor” pentru „ajungerea rapidă la o soluție solidă și durabilă a conflictului din Orientul Mijlociu pe cale diplomatică”.

Emmanuel Macron, care a avut duminică o discuţie cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, nu a făcut vreun comentariu cu privire la decizia americană privind instituirea unei "blocade" navale în această strâmtoare din Golful Persic, anunţată de Donald Trump după eşecul negocierilor dintre SUA şi Iran şi care urma să intre în vigoare luni.



Keir Starmer a spus că nu susţine această blocadă.



În mesajul său de pe X, preşedintele francez a făcut apel să nu se precupeţească "niciun efort" pentru a "se ajunge rapid la o reglementare solidă şi durabilă a conflictului în Orientul Mijlociu pe cale diplomatică", care "să ducă la dotarea regiunii cu un cadru robust care să permită tuturor să trăiască în pace şi securitate".



"Pentru a atinge acest obiectiv, toate problemele de fond trebuie tratate prin găsirea unor soluţii durabile, atât în ceea ce priveşte activităţile nucleare şi balistice ale Iranului, cât şi acţiunile sale destabilizatoare din regiune, dar şi pentru a permite reluarea, cât mai rapid posibil, a unei navigaţii libere şi fără obstacole în strâmtoarea Ormuz şi pentru a asigura că Libanul revine pe calea păcii, cu respectarea deplină a suveranităţii şi integrităţii sale teritoriale", a insistat preşedintele francez.

