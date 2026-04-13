Parisul și Londra vor organiza o „conferință” în vederea unei „misiuni multinaționale de menținere a păcii” în Strâmtoarea Ormuz

Data publicării:
Abu Musa Island in the Persian Gulf, Hormozgan, Iran - 24 Oct 2024
Imagine aeriană a strâmtorii Ormuz. Foto: Profimedia Images

Franța și Regatul Unit vor organiza „în zilele următoare o conferință cu țările dispuse să contribuie” la „o misiune multinațională pașnică menită să restabilească libertatea de navigație” în strâmtoarea Ormuz, a anunțat luni Emmanuel Macron, citat de Le Figaro.

„Această misiune strict defensivă, distinctă de părțile beligerante, va fi desfășurată de îndată ce situația o va permite”, a adăugat președintele francez pe rețeaua X. El a făcut apel la „depunerea tuturor eforturilor” pentru „ajungerea rapidă la o soluție solidă și durabilă a conflictului din Orientul Mijlociu pe cale diplomatică”.

Emmanuel Macron, care a avut duminică o discuţie cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, nu a făcut vreun comentariu cu privire la decizia americană privind instituirea unei "blocade" navale în această strâmtoare din Golful Persic, anunţată de Donald Trump după eşecul negocierilor dintre SUA şi Iran şi care urma să intre în vigoare luni.

Keir Starmer a spus că nu susţine această blocadă.

În mesajul său de pe X, preşedintele francez a făcut apel să nu se precupeţească "niciun efort" pentru a "se ajunge rapid la o reglementare solidă şi durabilă a conflictului în Orientul Mijlociu pe cale diplomatică", care "să ducă la dotarea regiunii cu un cadru robust care să permită tuturor să trăiască în pace şi securitate".

"Pentru a atinge acest obiectiv, toate problemele de fond trebuie tratate prin găsirea unor soluţii durabile, atât în ceea ce priveşte activităţile nucleare şi balistice ale Iranului, cât şi acţiunile sale destabilizatoare din regiune, dar şi pentru a permite reluarea, cât mai rapid posibil, a unei navigaţii libere şi fără obstacole în strâmtoarea Ormuz şi pentru a asigura că Libanul revine pe calea păcii, cu respectarea deplină a suveranităţii şi integrităţii sale teritoriale", a insistat preşedintele francez. 

Editor : M.C

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
viktor orban peter magyar
2
Alegeri în Ungaria 2026. Prezență record la vot. Secțiile din țară s-au închis. Acuzații...
Hungary Election
3
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
Donald Trump.
4
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament...
Strait of Hormuz
5
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii...
De nicăieri! A decis să-l facă praf pe Chivu după Como - Inter 3-4: ”Cel mai arogant și supraevaluat antrenor”
Digi Sport
De nicăieri! A decis să-l facă praf pe Chivu după Como - Inter 3-4: ”Cel mai arogant și supraevaluat antrenor”
Te-ar putea interesa și:
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
China cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz și continuarea armistițiului SUA-Iran. Ce spune despre acuzațiile privind livrările de arme
viktor orban donald trump
Înfrângerea lui Viktor Orban prevestește probleme pentru Donald Trump. Președintele SUA rămâne fără „campioni” ai democrației iliberale
photo-collage.png - 2025-10-17T224311.499
Premierul britanic Keir Starmer: „Marea Britanie nu va fi atrasă în războiul din Iran. Este vital să redeschidem Strâmtoarea Ormuz”
banner stramtoarea ormuz - iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 45. Trump amenință Iranul cu blocada, Teheranul promite „control permanent” asupra Strâmtorii Ormuz
Strait of Hormuz multi colored political map. Waterway between Persian Gulf and Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Iranul declară că porturile din Golf sunt „fie pentru toți, fie pentru nimeni”
Recomandările redacţiei
piata rosie din moscova
Cum a fost primită la Moscova înfrângerea în alegeri a lui Viktor...
Vremea pentru următoarele 4 săptămâni
Vreme capricioasă în următoarele două săptămâni: 21 de grade, dar...
donald trump
Criza din Golful Persic se adâncește: blocada anunțată de Trump riscă...
masina de politie
Anchetă în Brăila după ce doi polițiști s-au filmat dansând pe manele...
Ultimele știri
Prima călătorie apostolică în Africa: Papa Leon al XIV-lea a ajuns în Algeria și va fi primit de președintele Tebboune
Ucraina ridică avertismentul de călătorie pentru Ungaria după victoria electorală a lui Peter Magyar: „Riscurile s-au diminuat”
Victor Negrescu, despre alegerile din Ungaria: „Sunt o oportunitate pentru UE. Putem avea o Europă mai unită și decizii luate mai ușor”
Citește mai multe
