Pete Hegseth: „Nu poți câştiga un război dacă le spui adversarilor ceea ce eşti sau nu eşti pregătit să faci, inclusiv un atac la sol”

Următoarele zile ale războiului dus de SUA şi Israel contra Iranului vor fi „decisive”, a afirmat Pete Hegseth, care a refuzat să excludă posibilitatea de a desfăşura trupe pe solul iranian, transmit Reuters şi AFP.



„Următoarele zile vor fi decisive. Iranul ştie asta şi militar nu poate face aproape nimic contra acestui lucru'', a declarat Hegseth într-o conferinţă de presă la Pentagon, informează Agerpres.



Demnitarul american a spus că „în ultimele 24 de ore s-a întregistrat cel mai mic număr de drone şi rachete inamice lansate de Iran”.



Potrivit lui Pete Hegseth, discuţiile cu Teheranul consacrate încetării ostilităţilor sunt pe cale de a se intensifica.



El nu a exclus posibilitatea de a desfăşura trupe americane pe teritoriul iranian. „Nu excludem nicio opţiune. Nu poţi desfăşura şi câştiga un război dacă le spui adversarilor ceea ce eşti sau nu eşti pregătit să faci, inclusiv desfăşurarea de trupe la sol”, a subliniat Pete Hegseth.



Pe de altă parte, el a spus că Washingtonul este conştient de ceea ce fac Rusia şi China pentru a ajuta Iranul şi combate aceste eforturi acolo unde necesar. „În ceea ce priveşte Rusia şi China, ştim exact ce fac sau ce nu fac ele”, a afirmat Hegseth. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmase că Rusia livrează drone Iranului.



De partea sa, şeful Statului Major Interarme american, generalul Dan Caine, a declarat că SUA au lovit „peste 11.000 de ţinte” în cursul ultimelor 30 de zile. El a precizat că armata americană continuă să lovească obiective esenţiale din Iran şi că a distrus 150 de nave iraniene.



Mii de soldaţi din Divizia 82 Aeropurtată a armatei SUA au început să sosească în Orientul Mijlociu, au declarat două oficialităţi americane luni, pentru Reuters. Consolidarea forţelor americane din regiune ar putea extinde opţiunile preşedintelui american Donald Trump de a include o operaţiune terestră în Iran.

