Polonia avertizează Rusia: „Nu vă plângeți dacă avioanele vă sunt doborâte în spațiul aerian NATO”

Rusia nu ar trebui să se plângă la Națiunile Unite dacă rachetele sau avioanele sale sunt doborâte după ce intră în spațiul aerian al NATO, a avertizat luni ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, Moscova.

Radosław Sikorski reproșează Moscovei că este „incapabilă să trăiască în pace” cu vecinii săi, după o serie de incursiuni în spațiul aerian al NATO, potrivit POLITICO.

Sikorski a vorbit la o sesiune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU la New York. Summitul a fost convocat după ce trei avioane militare ruse au intrat în spațiul aerian estonian timp de 12 minute pe 19 septembrie, înainte de a fi respinse de avioane italiene F-35 reprezentând NATO.

„Am o singură cerere către guvernul rus: dacă o altă rachetă sau aeronavă intră în spațiul nostru fără permisiune, în mod deliberat sau din greșeală, și este doborâtă, iar resturile cad pe teritoriul NATO, vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”, a spus Sikorski. „Ați fost avertizați.”

Incursiunea în Estonia a avut loc după ce Rusia a trimis drone atât în Polonia, cât și în România la începutul acestei luni, punând NATO în stare de alertă maximă în toată Europa.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat luni că Varșovia va doborî aeronavele inamice care vor intra în spațiul aerian polonez.

„Vreau să fiu foarte clar. Vom lua decizia de a doborî obiectele zburătoare fără discuții atunci când acestea vor încălca teritoriul nostru și vor survola Polonia. Nu există loc de dezbatere în acest sens”, a declarat Tusk într-o conferință de presă.

Pentru a nu fi mai prejos, Sikorski a trimis o altă săgeată către Moscova, la New York: „Știm că nu vă pasă de dreptul internațional și că sunteți incapabili să trăiți în pace cu vecinii voștri. Naționalismul vostru nebunesc conține o dorință de dominație care nu va înceta până când nu veți realiza că epoca imperiilor s-a încheiat și că imperiul vostru nu va fi reconstruit”.

Incursiunile multiple în teritoriul NATO au determinat UE să lanseze discuții privind crearea unui așa-numit zid de drone pentru a apăra granița estică a Europei împotriva Moscovei. Șapte țări membre ale UE urmează să discute această strategie defensivă într-o reuniune online cu Comisia Europeană și Ucraina, vineri.

Editor : A.R.