Polonia susține impunerea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei, România, nu. Nicușor Dan: „Pentru moment, mai degrabă, nu”

drona ruseasca cazuta in polonia, soldati polonezi la fata locului
Dronă rusească căzută pe teritoriul Poloniei. Foto: Profimedia
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România „mai degrabă” nu susţine instituirea unei zone de interdicție aeriană (no-fly zone) deasupra Ucrainei. El a menţionat însă că, în funcţie de evoluţia lucrurilor, ţara noastră ar putea reconsidera acest punct de vedere. Poziția țării noastre diferă de cea a Poloniei, care, prin vocea ministrului de Externe Radoslaw Sikorski, a sugerat că statele NATO ar trebui să ia în considerare impunerea unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei pentru a proteja teritoriul şi populaţia Alianţei de dronele ruseşti, ceea ce ar fi o dorinţă mai veche şi a Kievului. Rusia ar considera drept o declaraţie de război instituirea de către NATO a unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei, a susţinut luni fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev.

„Am avut discuţii incipiente pe subiectul acesta cu oameni din aparatul naţional de stat, consilieri, oameni din Armată, specialişti de politică externă. Pentru moment - mai degrabă nu. Dar, în funcţie de evoluţia lucrurilor, putem să reconsiderăm. (...) Sunt uzanţe internaţionale despre ce înseamnă să fii într-un conflict sau nu. Şi pe subiectul acesta, pe nişte interpretări majoritare, a face asta înseamnă cumva a te angaja în conflict", a precizat Nicuşor Dan, la Antena 3, relatează Agerpres.

Care este poziția Poloniei

Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a sugerat într-un interviu că statele NATO ar trebui să ia în considerare impunerea unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei pentru a proteja teritoriul şi populaţia Alianţei de dronele ruseşti, ceea ce ar fi o dorinţă mai veche şi a Kievului, scrie Ukrainskaia Pravda.

Declaraţiile lui Sikorski vin după ce săptămâna trecută un număr semnificativ de drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez. Avioanele de vânătoare şi sistemele de apărare aeriană ale NATO au doborât o parte dintre drone, care nu erau înarmate. 

Referindu-se la extinderea acestor misiuni în spaţiul aerian ucrainean, Sikorski a declarat pentru ziarul german Frankfurter Allgemeine: „Noi, ca NATO şi UE, am putea fi capabili să facem acest lucru, dar nu este o decizie pe care Polonia o poate lua singură; ea poate fi luată numai împreună cu aliaţii săi”.

„Protecţia populaţiei noastre – de exemplu, împotriva căderii de resturi – ar fi, în mod natural, mai mare dacă am putea combate dronele şi alte obiecte zburătoare din afara teritoriului nostru naţional. Dacă Ucraina ne-ar cere să le doborâm deasupra teritoriului său, acest lucru ar fi avantajos pentru noi. Dacă mă întrebaţi personal, ar trebui să luăm în considerare această posibilitate”, a adăugat Sikorski.

Ideea, discutată de aliații NATO în timpul administrației Biden în 2022

O zonă de interdicţie aeriană ucraineană, promovată de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la scurt timp după invadarea Ucrainei de către Rusia, a fost discutată de aliaţii NATO în timpul administraţiei Biden în 2022, dar a fost respinsă din teama că o confruntare directă cu avioanele de luptă ruseşti ar putea extinde războiul.

Propunerea actuală a lui Sikorski pare să se limiteze la combaterea dronelor ruseşti care se apropie de graniţele Ucrainei cu statele NATO.

Nu este prima dată când Sikorski susține ideea doborârii dronelor rusești deasupra Ucrainei, care amenință țările NATO, amintește Ukrainskaia Pravda. Ministrul polonez de Externe consideră, de asemenea, că guvernele occidentale trebuie să ia în considerare faptul că ucrainenii îi vor învăța să lupte împotriva Federației Ruse și nu invers.

Rusia ar considera drept o declaraţie de război instituirea de către NATO a unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei, a susţinut luni fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, relatează DPA şi Reuters, preluate de Agerpres.

„Implementarea ideii provocatoare a Kievului şi a altor idioţi de a crea o zonă de interdicţie aeriană deasupra 'Ucrainei' şi autorizarea ţărilor NATO să ne doboare dronele vor însemna un singur lucru: războiul NATO cu Rusia”, a scris politicianul rus pe canalul său de Telegram.

Incursiunea dronelor rusești în Polonia

Un total de 16 drone au fost găsite în toată ţara după incursiunea de miercuri trecută, a declarat Ministerul de Interne al Poloniei. Avioanele poloneze şi olandeze au interceptat unele drone, cu ajutorul forţelor multinaţionale italiene, germane şi NATO, au declarat oficialii.

Ca răspuns la incursiunile dronelor, aliaţii Poloniei din NATO au anunţat misiunea „Eastern Sentry” (Santinela Estică) pentru a apăra spaţiul aerian al ţărilor de pe flancul estic.

Luni, Regatul Unit a anunţat că Forţele Aeriene Regale se vor alătura şi ele misiunii. „Angajamentul Regatului Unit de a ajuta NATO să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat este de neclintit”, a scris Ministerul Apărării din Regatul Unit pe contul său X.

Sikorski a declarat pentru Frankfurter Allgemeine că nu este o coincidenţă faptul că atât de multe drone au apărut brusc deasupra Poloniei. „Forţele noastre aeriene au respins ameninţarea timp de şapte ore. Până în prezent, am auzit două explicaţii din partea guvernului rus: că dronele au zburat accidental peste graniţă şi că este imposibil ca dronele ruseşti să zboare atât de departe”, a menţionat Sikorski, subliniind contradicţia.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat săptămâna trecută că a efectuat un atac împotriva Ucrainei în noaptea de marţi spre miercuri. Acesta a afirmat că „nu s-a planificat distrugerea niciunui obiectiv pe teritoriul Poloniei” şi că dronele utilizate în Ucraina au o rază de zbor de cel mult 700 de kilometri.

Pe lângă incursiunea în Polonia, la doar câteva zile distanţă, România a trimis avioane de vânătoare după ce o dronă rusă a încălcat spaţiul său aerian sâmbătă.

 

 

 

 

 

