Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea clubului Chelsea către fondul pentru Ucraina

Foto: Getty Images
Roman Abramovich

Prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a spus lui Roman Abramovich, fostul proprietar al clubului Chelsea, că „ceasul ticăie” pentru el să transfere suma de 2,5 miliarde de lire sterline din vânzarea clubului către cauze umanitare din Ucraina sau să se confrunte cu o acțiune în instanță, scrie Corriere della Sera.

Abramovici, fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, s-a angajat în 2022 că suma de 2,5 miliarde de lire sterline obținută din vânzarea clubului va fi utilizată în beneficiul victimelor invaziei ruse în Ucraina.

Prim-ministrul Marii Britanii a anunțat că a fost emisă licența pentru transferul banilor către poporul ucrainean și a subliniat că „timpul trece pentru Roman Abramovich, care trebuie să-și onoreze angajamentul asumat la vânzarea clubului Chelsea FC și să transfere suma de 2,5 miliarde de lire sterline către o cauză umanitară pentru Ucraina”.

Eliberarea fondurilor lui Abramovici, care sunt în prezent înghețate într-un cont bancar britanic, a fost întârziată din cauza unui impas privind modul exact în care acestea ar trebui utilizate, relatează BBC News.

Guvernul de la Londra dorește ca banii să fie folosiți pentru ajutor umanitar, dar Abramovici a insistat că aceștia ar trebui folosiți pentru „toate victimele războiului”, ceea ce înseamnă că și rușii ar putea beneficia de ei.

Oligarhul nu poate accesa banii din cauza sancțiunilor impuse de Regatul Unit, dar veniturile din vânzarea clubului Chelsea îi aparțin în continuare din punct de vedere legal.

„Dacă domnul Abramovici nu acționează rapid, acest guvern este pe deplin angajat și pregătit să se adreseze instanței pentru a impune respectarea acestui angajament, dacă este necesar”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului.

Acesta a afirmat că fondurile „ar consolida capacitatea de primă linie, ar spori protecția celor mai vulnerabili și ar sprijini soluții durabile care ajută Ucraina să treacă de la răspunsul la criză la reziliența pe termen lung”.

„Ar fi greu să exagerăm impactul pe care l-ar putea avea pentru poporul ucrainean o sumă suplimentară de două miliarde și jumătate de lire sterline”. Reprezentanții lui Abramovici au refuzat să comenteze.

Vorbind în Camera Comunelor, premierul Starmer a declarat că Marea Britanie a emis o licență „pentru transferul a 2,5 miliarde de lire sterline din vânzarea clubului de fotbal Chelsea, care a fost înghețată din 2022” și a adăugat „Mesajul meu pentru Abramovici este clar: timpul trece. Respectați angajamentul pe care l-ați luat și plătiți acum, iar dacă nu o veți face, suntem pregătiți să mergem în instanță și să ne asigurăm că fiecare penny ajunge la cei ale căror vieți au fost distruse de războiul ilegal al lui Putin.”

Ministerul de finanțe a declarat că, în conformitate cu termenii licenței, banii trebuie să fie destinați „cauzelor umanitare” din Ucraina. Guvernul a amenințat pentru prima dată că îl va da în judecată pe Abramovici în iunie.

