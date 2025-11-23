Înainte de a începe lucrările la planul de pace al SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, este necesar să se știe cine este autorul acestuia, potrivit unei postări a prim-ministrului polonez Donald Tusk pe rețeaua socială X.

Prim-ministrul polonez a menționat că, împreună cu liderii Europei, Canadei și Japoniei, țara sa și-a exprimat disponibilitatea de a lucra la planul de pace al SUA în 28 de puncte, „în ciuda unor rezerve”, informează RBC Ukraine.

„Cu toate acestea, înainte de a începe lucrările, ar fi bine să știm cu siguranță cine este autorul planului și unde a fost creat”, a subliniat Tusk.

Planul de pace al SUA

Oficialii americani și ruși au elaborat un plan de pace menit să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Acesta conține 28 de puncte și prevede, printre altele, transferul unei părți din teritoriile Donbasului către Rusia în schimbul acordării Ucrainei și UE garanții de securitate pe termen lung, reducerea dimensiunii armatei ucrainene, renunțarea la armele cu rază lungă de acțiune și multe altele.

În plus, s-a aflat că rușii au fost probabil implicați în elaborarea planului — unele fraze ciudate din document sugerează acest lucru. Mass-media occidentală a suspectat că mai multe dintre ele păreau să fi fost scrise inițial în limba rusă.

Tot astăzi, înalți oficiali din Ucraina și SUA au început consultările la Geneva cu privire la plan. La întâlnire vor participa și reprezentanți europeni.

În plus, liderii europeni au elaborat propriile propuneri pentru o soluționare pașnică a războiului din Ucraina. Aceștia prevăd restabilirea controlului Kievului asupra unor obiective strategice cheie, fără restricții asupra forțelor armate ucrainene.

