Live TV

Premierul Donald Tusk despre planul de pace al SUA: „Ar fi bine să știm cu siguranță cine este autorul”

Data actualizării: Data publicării:
Polish F-16s on display as Prime Minister Donald Tusk meets pilots after Russian drone breach
Premierul polonez Donald Tusk. Foto: Profimedia
Din articol
Planul de pace al SUA

Înainte de a începe lucrările la planul de pace al SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, este necesar să se știe cine este autorul acestuia, potrivit unei postări a prim-ministrului polonez Donald Tusk pe rețeaua socială X.

Prim-ministrul polonez a menționat că, împreună cu liderii Europei, Canadei și Japoniei, țara sa și-a exprimat disponibilitatea de a lucra la planul de pace al SUA în 28 de puncte, „în ciuda unor rezerve”, informează RBC Ukraine.

„Cu toate acestea, înainte de a începe lucrările, ar fi bine să știm cu siguranță cine este autorul planului și unde a fost creat”, a subliniat Tusk.

Planul de pace al SUA

Oficialii americani și ruși au elaborat un plan de pace menit să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Acesta conține 28 de puncte și prevede, printre altele, transferul unei părți din teritoriile Donbasului către Rusia în schimbul acordării Ucrainei și UE garanții de securitate pe termen lung, reducerea dimensiunii armatei ucrainene, renunțarea la armele cu rază lungă de acțiune și multe altele.

În plus, s-a aflat că rușii au fost probabil implicați în elaborarea planului — unele fraze ciudate din document sugerează acest lucru. Mass-media occidentală a suspectat că mai multe dintre ele păreau să fi fost scrise inițial în limba rusă.

Tot astăzi, înalți oficiali din Ucraina și SUA au început consultările la Geneva cu privire la plan. La întâlnire vor participa și reprezentanți europeni.

În plus, liderii europeni au elaborat propriile propuneri pentru o soluționare pașnică a războiului din Ucraina. Aceștia prevăd restabilirea controlului Kievului asupra unor obiective strategice cheie, fără restricții asupra forțelor armate ucrainene.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
volodimir zelenski
1
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
G20 summit in South Africa
2
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
bolojan alba mercedes
3
Bolojan spune că a primit plângeri de la marii investitori că impozitul pe cifra de...
Cedare de teritorii. Foto- ISW:X
4
Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu...
Palatul Buckingham
5
Mai mulţi turişti au fost înşelaţi de o reclamă falsă, generată cu AI, care anunța un...
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul Oval. Imaginile au produs ”o isterie colectivă”
Digi Sport
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul Oval. Imaginile au produs ”o isterie colectivă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S. President Donald Trump Holds Press Conference August 11, 2025, Washington, United States - 11 Aug 2025
Ucraina va avea de înfruntat condiții mai nefavorabile în viitor dacă planul de pace nu va fi semnat, declară SUA aliaților NATO
Kirill Dmitriev
Frustrare a unor oficiali americani în legătură cu întâlnirea de luna trecută dintre reprezentanții Administrației și Kirill Dmitriev
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru sprijinul României față de țara sa
profimedia-0829006524
Mai mulți congresmeni americani, democrați și republicani, critică planul de pace în Ucraina al lui Donald Trump
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Recomandările redacţiei
geneva discutii
Discuții decisive în desfășurare la Geneva între SUA, Ucraina și...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum...
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace...
nicușor dan
Comercianții care nu înlocuiesc produsele neconforme în 30 de zile...
Ultimele știri
Preşedintele Turciei va discuta luni cu Vladimir Putin despre planul de pace din Ucraina
Cutremur în Vrancea, duminică la prânz. Ce magnitudine a anunțat Institutul pentru Fizica Pământului
Aproape 200.000 de ucraineni ar putea fi deportați din SUA. „Oamenilor le este frică și să iasă din case” Care este motivul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a reacționat primul soț al lui Meghan Markle când a auzit de relația ei cu prințul Harry. S-a aflat după...
Cancan
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că...
Fanatik.ro
Război total la Steaua între Daniel Oprița și Florin Talpan: „Să înceteze cu jignirile! Se ascunde când mă...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Româncă premiată cu argint la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. Povestea educatoarei care lucrează...
Adevărul
Ce este AMR, una dintre cele mai stringente și persistente amenințări la adresa sănătății. Românii sunt...
Playtech
Cum să reduci factura la curent în luna decembrie 2025. Cele trei locuri din casă pe care trebuie să le...
Digi FM
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!”
Digi Sport
Dan Petrescu a strâns o avere și s-a apropiat de Gică Hagi! În ce și-a investit banii
Pro FM
Britney Spears, surprinsă cu un pahar de șampanie în mână în Los Angeles. Familia este „extrem de...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi...
Newsweek
Lege în Senat care crește pensiile celor care au avut copii. Ce perioade devin contributive? DOCUMENT
Digi FM
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!”
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arăta Jodie Foster în tinerețe și care e numele ei real. Imagini de arhivă cu una dintre cele mai...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...