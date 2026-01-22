Live TV

Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi Regatul Danemarcii"

Data publicării:
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
Jens-Frederik Nielsen, premierul Groenlandei. Sursa foto: Profimedia Images

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a reacționat ferm după anunțul privind un „cadru de acord” la care ar fi ajuns Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, subliniind că doar Groenlanda și Danemarca pot decide asupra viitorului insulei. Declarațiile au fost făcute joi, la Nuuk, în contextul negocierilor discutate la Davos, transmite AFP și Agerpres.

„Nimeni altcineva în afară de Groenlanda şi Danemarca nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi Regatul Danemarcii”, a insistat el, adăugând că suveranitatea şi integritatea teritorială a insulei sunt „linia noastră roşie”.

Trump şi Rutte au ajuns miercuri, după discuţii la Davos, la un „cadru de acord” privind Groenlanda, a dezvăluit chiar preşedintele.

Nu se cunosc, deocamdată, prea multe detalii despre compromisul respectiv, însă liderul de la Casa Albă a dat asigurări presei că Statele Unite au obţinut „tot ce voiau”, „pentru totdeauna”.

Se pare, potrivit unei surse AFP apropiate de dialogul Trump–Rutte, că Statele Unite şi Danemarca vor renegocia acordul bilateral de apărare încheiat în 1951. Conform aceleiaşi surse, nu s-a discutat despre trecerea bazelor militare americane din Groenlanda sub suveranitatea Washingtonului.

Nielsen a declarat că Groenlanda doreşte să continue „un dialog paşnic” privind viitorul său, însă cu respectarea „dreptului la autodeterminare”.

Miercuri, la Davos, Trump a declarat explicit, pentru prima dată, că exclude recurgerea la forţă pentru impunerea pretenţiilor SUA privind Groenlanda.

