Cum a răspuns Kremlinul la ideea de a purta discuții cu UE despre războiul din Ucraina: „A afirmat acest lucru în repetate rânduri"

Președintele rus Vladimir Putin este dispus să negocieze cu „toată lumea”, inclusiv cu europenii, a declarat vineri Kremlinul, după ce Financial Times a relatat că liderii Uniunii Europene se pregătesc pentru eventuale discuții, notează Reuters.

Financial Times a relatat joi că această schimbare de poziție a UE a fost determinată de frustrarea europenilor față de negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina, conduse de președintele american Donald Trump.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că, în opinia sa, există „posibilitatea” ca UE să negocieze cu Putin și că Uniunea beneficiază de sprijinul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în acest sens, potrivit FT.

„Putin este gata să negocieze cu oricine. A afirmat acest lucru în repetate rânduri”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în fața jurnaliștilor, când a fost întrebat de Reuters despre articolul din FT.

„Vom fi gata să continuăm dialogul în măsura în care europenii sunt dispuși să facă același lucru. Cu toate acestea, așa cum a afirmat Putin în repetate rânduri, nu vom iniția astfel de contacte după poziția adoptată de europeni”.

Rusia susține că guvernele europene sunt cele care trebuie să facă primul pas, întrucât ele au fost cele care au întrerupt contactele cu Moscova în 2022, după izbucnirea războiului cu Ucraina.

„Partea rusă nu a fost inițiatoarea încetării totale a relațiilor noastre cu UE”, a declarat Peskov. „Această măsură a fost inițiată de Bruxelles și de anumite capitale europene”.

Liderii europeni au afirmat că Rusia trebuie învinsă în Ucraina și l-au descris pe Putin drept un criminal de război și un autocrat care, potrivit acestora, ar putea ataca într-o bună zi un stat membru al NATO dacă i se permite să câștige războiul. Rusia respinge aceste acuzații, considerându-le absurde.

Putin, care a ordonat trupelor să intre în Ucraina în februarie 2022, îi cataloghează pe liderii europeni drept instigatori la război pentru că susțin Kievul cu zeci de miliarde de dolari sub formă de ajutor financiar, arme și informații.

