Prima imagine cu atacatorul din Belgia. Martor: Era îmbrăcat din cap până în picioare în negru și avea 2 pistoale

Un bărbat în jurul vârstei de 30 de ani a împușcat mortal doi polițiști și un civil și a luat ostatică o femeie de serviciu de la un liceu din centrul orașului, înainte ca forțele de ordine să îl ucidă, scrie Sudinfo.be.

Foto: http://www.sudinfo.be

Atacatorul a fost împușcat de cel puțin 20 de ori. Imaginile surprinse de martori îl arată pe bărbat îndreptănd arma la întâmplare spre trecători. El a intrat apoi într-un schimb de focuri cu polițiștii și a ucis doi dintre ei. În răfuială a fost ucis și un civil, care se afla în mașina sa.

Un martor povestește că l-a văzut pe atacator îmbrăcat în negru din cap până în picioare, cărând un rucsac și având două pistoale în mâini.

„Nu am crezut că ar putea fi vorba despre focuri de armă. M-am uitat în oglinda retrovizoare și am văzut o femeie care fugea cu câinele ei. Apoi am văzut un bărbat îmbrăcat în negru din cap până în picioare, cu un rucsac în spate și două pistoale în mâini. Foarte calm, a băgat o persoană în mașină. A venit apoi spre mine, după care s-a întors cu spatele și a tras din nou cu armele. Am văzut o persoană căzând la pământ. Nu știam dacă a fost rănită sau doar s-a ferit. Nu am mai văzut așa ceva în viața mea. Este o nebunie”, a declarat un martor citat de Sudinfo.be.

Deocamdată, nu este clar motivul atacului, însă mai mulți martori au declarat presei belgiene că atacatorul ar fi strigat „Allah Akbar”, înainte să deschidă focul, așa că anchetatorii iau în calcul ipoteza unui atac de natură teroristă.