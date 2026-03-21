Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului iranian aflat pe mare

Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
Industria petrolieră iraniană. Foto: Profimedia

Rafinăriile din India intenţionează să reia achiziţiile de petrol iranian, iar rafinării din alte ţări asiatice analizează aceeaşi posibilitate, după ce Washingtonul a suspendat temporar sancţiunile pentru a atenua criza energetică provocată de războiul dintre Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, au declarat sâmbătă traderi citaţi de Reuters.

Trei surse din rafinăriile indiene au spus că vor cumpăra petrol iranian şi aşteaptă instrucţiuni din partea guvernului, precum şi clarificări din partea Washingtonului privind detalii precum condiţiile de plată, potrivit News.ro.

Rafinăriile din India, care au rezerve de petrol mult mai mici decât alţi mari importatori asiatici, s-au grăbit recent să contracteze petrol rusesc după ce Statele Unite au ridicat temporar sancţiunile. Guvernul indian nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii în afara programului de lucru.

Şi alte rafinării din Asia verifică dacă pot cumpăra petrol iranian, au spus mai multe persoane familiarizate cu situaţia.

Administraţia Trump a emis vineri o derogare de 30 de zile de la sancţiuni pentru achiziţia de petrol iranian aflat deja pe mare, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Derogarea se aplică petrolului încărcat pe orice navă, inclusiv petroliere aflate sub sancţiuni, până la data de 20 martie şi descărcat până la 19 aprilie, potrivit Office of Foreign Assets Control. Este a treia oară de la începutul războiului când Statele Unite suspendă temporar sancţiunile asupra petrolului.

Aproximativ 170 de milioane de barili de petrol iranian se află în prezent pe mare, pe nave răspândite din Golful Persic până în apele din apropierea Chinei, potrivit lui Emmanuel Belostrino, manager senior pentru datele pieţei de petrol la compania Kpler.

Firma de consultanţă Energy Aspects estima pe 19 martie că între 130 şi 140 de milioane de barili de petrol iranian se află pe mare, echivalentul a mai puţin de 14 zile din pierderile actuale de producţie din Orientul Mijlociu.

Asia depinde de Orientul Mijlociu pentru aproximativ 60% din aprovizionarea cu petrol, iar închiderea aproape completă a Strâmtorii Ormuz în această lună obligă rafinăriile din regiune să funcţioneze la capacitate redusă şi să reducă exporturile de combustibili.

Statele Unite au reimpus sancţiuni asupra Iranului în 2018 din cauza programului său nuclear. De atunci, China a devenit principalul client al petrolului iranian, rafinăriile independente chineze cumpărând anul trecut aproximativ 1,38 milioane de barili pe zi, potrivit datelor Kpler, atraşi de reducerile mari de preţ oferite deoarece multe ţări au evitat petrolul iranian din cauza sancţiunilor.

Achiziţia petrolului iranian ar putea fi însă complicată de incertitudinile privind modalităţile de plată şi de faptul că o mare parte din acest petrol se află pe nave vechi ale aşa-numitei „flote din umbră”, au spus traderi.

De asemenea, unii foşti cumpărători de petrol iranian aveau obligaţii contractuale de a cumpăra direct de la compania National Iranian Oil Co., au declarat două surse din rafinării. După reintroducerea sancţiunilor americane la sfârşitul anului 2018, petrolul iranian a fost vândut în mare parte prin intermediul unor traderi terţi.

„De obicei durează ceva timp pentru a rezolva aspectele de conformitate, administrative şi bancare, dar cred că oamenii vor încerca să facă acest lucru cât mai repede”, a spus un trader din Singapore.

Pe lângă China, mari cumpărători de petrol iranian înainte de reintroducerea sancţiunilor erau India, Coreea de Sud, Japonia, Italia, Grecia, Taiwan şi Turcia.

