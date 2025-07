Procurorul general Pam Bondi l-a informat pe președintele Trump în primăvară că numele său apare în dosarele lui Jeffrey Epstein (WP)

Procurorul general Pam Bondi l-a informat pe președintele Donald Trump în primăvară că numele său apare în dosarele prădătorului sexual Jeffrey Epstein, relatează The New York Times, care citează trei persoane care au cunoștință despre această informație.

Dezvăluirea a fost făcută în cadrul unei informări mai ample privind reexaminarea cazului lui Jeffrey Epstein, care a murit în 2019 în așteptarea procesului pentru acuzații de trafic sexual, de către agenții FBI și procurori.

Dezvăluirea a fost făcută de Bondi în cadrul unei întâlniri la care a participat și procurorul general adjunct, Todd Blanche, și care a abordat o serie de subiecte. Bondi se întâlnește frecvent cu Trump pentru a-l informa cu privire la diverse chestiuni, au declarat oficialii citați.

Distragerea atenției

De-a lungul carierei sale politice, președintele Trump și-a perfecționat abilitatea de a atrage atenția mass-media prin declarații incendiare și anunțuri menite să producă titluri de prima pagină pentru presă. De asemenea, a devenit maestru în a arunca vina pe subordonații și adversarii politici, îndreptând atenția publicului în favoarea sa, srie NYT.

Dar ultimele două săptămâni au pus la încercare această strategie binecunoscută, întrucât Trump a încercat să distragă atenția de la decizia Administrației sale de a închide ancheta privind cazul Jeffrey Epstein, finanțistul căzut în dizgrație și condamnat pentru abuz sexual. De asemenea, el a încercat să se distanțeze de Epstein după ce noi articole publicate în The Wall Street Journal și The New York Times au detaliat relația lor din trecut.

Și cotidianul The Wall Street Journal scrie că Pam Bondi l-a informat pe Trump că numele său apare în dosarele Departamentului Justiției referitoare la Epstein. WSJ citează oficiali de rang înalt din Administrație. Casa Albă a calificat articolul drept „ştire falsă”, relatează Reuters.

WSJ a scris că Bondi şi adjunctul ei i-au spus lui Trump, în cadrul unei şedinţe la Casa Albă, că numele său, precum şi numele „multor alte personalităţi de rang înalt”, apăreau în dosarele Epstein.

Ce a scris Musk, apoi a șters

În plină ceartă cu Donald Trump, şi Elon Musk lansase o astfel de acuzaţie la adresa lui Trump, dar ulterior şi-a şters postarea.

Dezvăluirile ziarului financiar american ameninţă să amplifice ceea ce a devenit o criză politică majoră pentru Trump, a cărui prietenie din trecut cu Epstein a atras din nou atenţia după ce Administraţia Trump declarat că nu va face publice dosarele, revenind asupra unei promisiuni din campania electorală.

Departamentul de Justiţie a publicat la începutul acestei luni un memorandum în care se spunea că nu există motive pentru continuarea anchetei în cazul Epstein, ceea ce a declanşat o reacţie violentă din partea bazinului politic al lui Trump, care a cerut mai multe informaţii despre persoanele bogate şi puternice care au interacţionat cu Epstein.

Trump nu a fost acuzat de nicio faptă ilegală legată de Epstein şi a declarat că prietenia lor s-a încheiat înainte ca Epstein să fie pus sub acuzare.

Epstein s-a sinucis în 2019, în timp ce aştepta procesul pentru acuzaţii de trafic sexual. El pledase nevinovat, iar cazul a fost clasat după moartea sa.

Sub presiune politică, săptămâna trecută, Trump a ordonat Departamentului Justiţiei să solicite publicarea transcrierilor sigilate ale marelui juriu în acest caz. Dar un judecător federal a respins această cerere miercuri dimineaţă.

În timp ce Casa Albă a respins imediat articolul din WSJ ca fiind fictiv, Bondi şi procurorul general adjunct Todd Blanche au emis o declaraţie care nu se referă direct la articolul din ziar. „Nimic din dosare nu justifica o anchetă suplimentară sau urmărirea penală şi am depus o moţiune în instanţă pentru a face publice transcrierile marelui juriu”, au declarat oficialii. „În cadrul briefingului nostru de rutină, l-am informat pe preşedinte cu privire la concluzii”, au punctat ei.

Trump a dat în judecată WSJ

Săptămâna trecută, WSJ a relatat că în 2003 Trump i-a trimis lui Epstein o felicitare de ziua de naştere cu conţinut obscen, care se încheia cu „La mulţi ani – şi fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”.

Imediat, Trump a dat în judecată ziarul şi pe proprietarii acestuia, inclusiv pe miliardarul Rupert Murdoch, afirmând că felicitarea era falsă.

De la publicarea memorandumului Departamentului Justiţiei, Trump s-a confruntat cu o frustrare crescândă în rândul susţinătorilor săi, după ce figuri de extremă dreapta au promovat ani în șir teorii conspiraţioniste – uneori repetate de Trump – despre Epstein şi presupusele sale legături cu politicieni democraţi importanţi.

Epstein s-a spânzurat în închisoare în 2019, potrivit medicului legist şef al oraşului New York. Dar legăturile sale cu persoane bogate şi puternice au stârnit speculaţii că moartea sa nu a fost o sinucidere. Departamentul de Justiţie a declarat în nota sa din această lună că a ajuns la concluzia că Epstein şi-a provocat moartea.

Ca semn al modului în care această problemă l-a afectat pe Trump şi pe colegii săi republicani, preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA, Mike Johnson, a declarat marţi că va trimite congresmenii acasă cu o zi mai devreme pentru a evita o dispută în plen cu privire la un vot asupra dosarelor Epstein. Decizia sa a blocat temporar eforturile democraţilor şi ale unor republicani de a supune la vot o rezoluţie bipartizană care ar obliga Departamentul Justiţiei să facă publice toate documentele legate de Epstein.

Peste două treimi dintre americani cred că Administraţia Trump ascunde informaţii despre clienţii lui Epstein, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos realizat săptămâna trecută.

