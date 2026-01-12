Proprietarul francez al clubului din Crans Montana care a ars de Revelion, plasat în detenție preventivă pentru trei luni

Tribunalul a decis în cele din urmă luni, 12 ianuarie, în cazul lui Jacques Moretti, managerul barului Le Constellation, al cărui incendiu a provocat 40 de morți, inclusiv un român, și 116 răniți în noaptea de Anul Nou 2026, în Crans Montana, Elveția. Justiția a dispus arestarea preventivă a lui Jacques Moretti, proprietarul barului care a luat foc în noaptea de Revelion, relatează BFM TV.

Un tribunal din cantonul elvețian Valais a ordonat luni plasarea în detenție preventivă pentru trei luni a unuia din co-proprietarii barului din stațiunea de schi Crans-Montana.

Instanța a precizat într-un comunicat că Jacques Moretti va fi reținut pentru o perioadă provizorie de trei luni, dar că aceasta ar putea fi revizuită dacă se iau măsuri pentru a contracara riscul de fugă, cum ar fi o cauțiune.

Procurorii cantonului Valais au ordonat inițial vineri reținerea lui Moretti, după o lungă audiere cu el și soția sa, Jessica.

Tribunalul pentru măsuri coercitive din cantonul Valais a decis arestarea preventivă „din cauza existenței unui risc de fugă”, singurul risc invocat de procuratură.

La expirarea acestui termen, o nouă examinare va determina continuarea cazului.

Cu toate acestea, tribunalul pentru măsuri coercitive precizează că arestul preventiv poate fi ridicat „în schimbul unor măsuri solicitate, printre care în special depunerea unei cauțiuni”.

La 9 ianuarie, Jacques Moretti și soția sa, Jessica Moretti, au fost audiați de procuratura din Sion, capitala regiunii. Cuplul francez este vizat de o anchetă penală pentru „omucidere din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiu din neglijență”.

