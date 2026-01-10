Noi detalii în cazul incendiului din Crans-Montana. Ce a dezvăluit coproprietarul barului elvețian în fața anchetatorilor

Au ieșit la iveală noi detalii în cazul incendiului devastator de la barul Le Constellation din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, soldat cu 40 de victime în noaptea de Revelion. O ușă de serviciu de la subsol era încuiată din interior, relatează Euronews.

Coproprietarul barului, Jacques Moretti, a recunoscut acest lucru în fața anchetatorilor, conform postului de televiziune elvețian RTS. Acesta a declarat că a găsit mai multe cadavre când a deschis ușa din exterior.

Parchetul anchetează acum noile informații. Acest detaliu este de o importanță crucială pentru anchetă, notează sursa citată. Mai mulți clienți ai barului au încercat să scape prin această ușă când a izbucnit incendiul, dar au rămas blocați și, în cele din urmă, și-au pierdut viața.

Moretti a susținut că nu știa de ce ușa era încuiată. Dacă procurorul ajunge la concluzia că Jacques și Jessica Moretti sunt parțial responsabili pentru încuierea ușii, acest lucru ar putea agrava acuzațiile aduse împotriva lor.

Inculpații sunt acuzați în prezent de omor din culpă, incendiu din neglijență și vătămare corporală din neglijență. Dacă procurorii vor concluziona că proprietarii știau că ușa era încuiată și vor constata că aceștia au acceptat acest risc, Jacques și Jessica Moretti ar putea primi până la douăzeci de ani de închisoare.

Un alt detaliu crucial pentru anchetă se referă la spuma de izolare acustică utilizată în tavanul barului. Coproprietarului barului elvețian a declarat că a îndepărtat vechea spumă acustică și a înlocuit-o cu una nouă, pe care a achiziționat-o de la un magazin de bricolaj.

Presa elvețiană afirmă că personalul barului era conștient de riscurile asociate acestei spume. Mai mult, în noaptea de Revelion 2019, un chelner ar fi avertizat oaspeții cu privire la riscul de incendiu al izolației fonice de pe tavan. Procurorii investighează veridicitatea acestei afirmații. Dacă se dovedește a fi adevărată, aceasta ar putea agrava și mai mult acuzațiile împotriva celor doi soți.

Editor : A.M.G.