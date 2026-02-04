Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că a înaintat Washingtonului un pachet de propuneri menite să „contribuie la eliminarea obstacolelor majore din calea restabilirii complete a relațiilor bilaterale”, relatează RBC Ukraine.

Ministerul rus de Externe transmite că SUA „ar câștiga perspective promițătoare și, mai presus de toate, avantajoase de cooperare cu Rusia”, dacă Washingtonul e pregătit să normalizeze relațiile. Domeniile menționate pentru o potențială colaborare includ energia, mineralele critice și elementele rare, problemele arctice, spațiul și inteligența artificială.

Același minister mai transmite că, în opinia sa, nu toți oficialii de la Washington susțin procesul de „recuperare a relațiilor”, amintind de noile sancțiuni americane împotriva companiilor petroliere rusești, pe care le vede ca pe un „incident neașteptat”.

Recent, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avertizat că Rusia va lua toate măsurile pe care le are la dispoziţie pentru a-şi proteja petrolierele, după ce astfel de nave au fost capturate recent de SUA şi Franţa în apele internaţionale.

Referindu-se la sancţiunile occidentale invocate de ţări ce au subscris acestora ca justificare pentru a captura petroliere din aşa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, aceste „sancţiuni contravin dreptului internaţional şi, în orice caz, nu pot constitui o bază pentru exercitarea jurisdicţiei în marea liberă şi confiscarea navelor”, a argumentat Zaharova, adăugând că „atacurile asupra libertăţii de navigaţie sunt inadmisibile”.

Cu toate acestea, Moscova a avut o reacţie moderată după ce marina militară a SUA a capturat pe 7 ianuarie în nordul Atlanticului petrolierul „Marinera”, care arborase în grabă pavilionul rusesc în încercarea de a împiedica operaţiunea americană. Rusia trimisese în zonă un submarin şi încă o navă de război pentru a proteja petrolierul, dar acestea nu au intervenit.

Anul trecut, președintele american Donald Trump și-a exprimat intenția de a restabili relațiile cu Moscova, iar părțile au purtat discuții la nivel de delegații, inclusiv discuții despre războiul Rusiei în Ucraina.

În același timp, Trump și-a exprimat în repetate rânduri frustrarea față de președintele rus Vladimir Putin, în principal din cauza poziției intransigente a acestuia cu privire la încheierea războiului din Ucraina.

Presa a sugerat că reprezentanții speciali ai lui Trump urmăresc să transforme Rusia într-un fel de „Eldorado” pentru Statele Unite. Cu toate acestea, pe acest drum rămân multe obstacole semnificative.

