Live TV

Propunerea „avantajoasă” pe care Rusia le-a făcut-o Statelor Unite, în schimbul „restabilirii complete a relațiilor bilaterale”

Data actualizării: Data publicării:
vladimir putin si donald trump
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: Kevin Lamarque via Reuters

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că a înaintat Washingtonului un pachet de propuneri menite să „contribuie la eliminarea obstacolelor majore din calea restabilirii complete a relațiilor bilaterale”, relatează RBC Ukraine.

Ministerul rus de Externe transmite că SUA „ar câștiga perspective promițătoare și, mai presus de toate, avantajoase de cooperare cu Rusia”, dacă Washingtonul e pregătit să normalizeze relațiile. Domeniile menționate pentru o potențială colaborare includ energia, mineralele critice și elementele rare, problemele arctice, spațiul și inteligența artificială.

Același minister mai transmite că, în opinia sa, nu toți oficialii de la Washington susțin procesul de „recuperare a relațiilor”, amintind de noile sancțiuni americane împotriva companiilor petroliere rusești, pe care le vede ca pe un „incident neașteptat”.

Recent, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avertizat că Rusia va lua toate măsurile pe care le are la dispoziţie pentru a-şi proteja petrolierele, după ce astfel de nave au fost capturate recent de SUA şi Franţa în apele internaţionale.

Referindu-se la sancţiunile occidentale invocate de ţări ce au subscris acestora ca justificare pentru a captura petroliere din aşa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, aceste „sancţiuni contravin dreptului internaţional şi, în orice caz, nu pot constitui o bază pentru exercitarea jurisdicţiei în marea liberă şi confiscarea navelor”, a argumentat Zaharova, adăugând că „atacurile asupra libertăţii de navigaţie sunt inadmisibile”.

Cu toate acestea, Moscova a avut o reacţie moderată după ce marina militară a SUA a capturat pe 7 ianuarie în nordul Atlanticului petrolierul „Marinera”, care arborase în grabă pavilionul rusesc în încercarea de a împiedica operaţiunea americană. Rusia trimisese în zonă un submarin şi încă o navă de război pentru a proteja petrolierul, dar acestea nu au intervenit.

Anul trecut, președintele american Donald Trump și-a exprimat intenția de a restabili relațiile cu Moscova, iar părțile au purtat discuții la nivel de delegații, inclusiv discuții despre războiul Rusiei în Ucraina.

În același timp, Trump și-a exprimat în repetate rânduri frustrarea față de președintele rus Vladimir Putin, în principal din cauza poziției intransigente a acestuia cu privire la încheierea războiului din Ucraina.

Presa a sugerat că reprezentanții speciali ai lui Trump urmăresc să transforme Rusia într-un fel de „Eldorado” pentru Statele Unite. Cu toate acestea, pe acest drum rămân multe obstacole semnificative.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
1
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
Massoud Pezeshkian
2
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
baza militara rusa
3
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
dmitri-medvedev-profimedia
4
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”
barbat in zapada in ger
5
Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod cu ger va cuprinde...
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Digi Sport
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Delegácia Rady predsedov Valného zhromaždenia Organizácie Spojených na Úrade vlády SR
Un consilier de-ai premierului slovac demisionează după ce documentele desecretizate dezvăluie că a discutat despre „fete” cu Epstein
rubio si lavrov
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul că locuitorii sunt obişnuiţi e altă chestiune
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Occidentul, în special liderii europeni, subminează negocierile de pace privind Ucraina, acuză ministrul rus de Externe Seghei Lavrov
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Recomandările redacţiei
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Kelemen Hunor recunoaște: Bolojan e un dur. Dacă nu asigurăm o...
Alegeri locale parțiale în România pe 7 decembrie. Foto Getty Images
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA...
copil la laptop
Ce spune Kelemen Hunor despre interzicerea accesului copiilor la...
probleme pod peste dunare
Noi probleme pe podul suspendat de la Brăila. Motivul pentru care...
Ultimele știri
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
„Este absolut devastator”. În adâncurile „Ghețarului Apocalipsei”, o misiune de cercetare fără precedent a eșuat chiar la final
Șosele distruse, localnici revoltați. Județul în care o ambulanță în misiune s-a rupt în gropile de pe drum. „A plecat stricată cu ea”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Ce măsuri de austeritate a aplicat Ilie Bolojan la propriul birou. Ce tăieri a făcut actualul premier la...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Imagini copleșitoare: Cristi Manea, în lacrimi în fața galeriei Rapidului după meciul cu Hermannstadt
Adevărul
Familia regală britanică rupe tăcerea în scandalul Epstein. Prințul Edward: „Sunt foarte multe victime”
Playtech
Coșmar fără sfârșit pentru familia lui Mario. Sora băiatului, amenințată: Știu tot ce faci, unde ieși
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură...
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Doi cerbi tineri, filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic...
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”