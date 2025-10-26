Live TV

Putin a testat o nouă rachetă de croazieră „invincibilă”, cu propulsie nucleară. Ce poate să facă „Burevestnik”

Data publicării:
Lansare a rachetei cu propulsie nucleară Burevestnik.
Lansare a rachetei cu propulsie nucleară Burevestnik. Foto: Profimedia Images

Rusia a efectuat un test al unei noi rachete de croazieră, capabilă să transporte focoase nucleare și propulsată nuclear, numită „Burevestnik”, a anunțat generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al armatei ruse, într-un raport prezentat președintelui rus Vladimir Putin și făcut public duminică, relatează Reuters

Potrivit lui Gherasimov, racheta a parcurs aproximativ 14.000 de kilometri și a rămas în aer timp de circa 15 ore.

Președintele Putin a declarat anterior că sistemul 9M730 Burevestnik (cunoscut în nomenclatura NATO drept SSC-X-9 Skyfall) este „invincibil” în fața apărării antirachetă actuale și viitoare, având o rază de acțiune practic nelimitată și o traiectorie imprevizibilă.

În declarațiile sale de duminică, președintele rus, îmbrăcat în uniformă de camuflaj, i-a transmis lui Gherasimov că testele esențiale ale rachetei Burevestnik au fost finalizate și că trebuie începută etapa finală înainte de desfășurarea operativă a sistemului.

„Testele decisive sunt acum finalizate”, a afirmat Putin într-un videoclip difuzat de Kremlin, în cadrul unei reuniuni cu oficiali militari.

El a ordonat să se înceapă „pregătirea infrastructurii pentru punerea în funcţiune a acestui armament în cadrul forţelor armate” ruse.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-01-10 instant-4635
1
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
multime
2
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
cosuri carrefour
3
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
jurilovca
4
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
tir
5
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o...
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Imagine aeriană cu Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională).
Slujba de Sfințire a Catedralei Naționale, oficiată de doi Patriarhi...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, în topul bucureștenilor...
donald trump-octombrie 2025
SUA lucrează la o nouă generație de arme pentru război, Trump e...
bloc in flacari dupa ce a fost lovit de o drona ruseasca, la kiev
Un bloc de 16 etaje, lovit de drone rusești într-un cartier din Kiev...
Ultimele știri
Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari ai POT, SOS sau AUR. Planurile fostului lider PSD
Geologii au descoperit primele rămășițe ale „proto-Pământului”, varianta primordială a planetei noastre dinainte de formarea Lunii
„Fisurile” din „zidul tarifar” al lui Trump, avantaj ferm pentru Xi. Mărfuri din China, de un miliard de dolari, pleacă zilnic spre SUA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin tancuri
Sectorul rus al apărării arată „primele semne de încetinire” de la invadarea Ucrainei
donald trump
„Nu îmi voi pierde timpul.” Trump transmite că nu se va întâlni cu Putin până când nu va considera că există un acord privind Ucraina
Aplicația Telegram. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto- Profimedia Images
Rusia a condamnat administratorul în vârstă de 21 de ani al canalului Telegram „Melitopol este Ucraina” la 14 ani de închisoare
soldat-rusia
Mărturiile a doi ruși care luptă împotriva propriei țări: „Putin nu a distrus doar Ucraina, ci și țara mea”
maria zaharova face declaratii
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni și mușchi către Rusia
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Gestul făcut de Gigi Becali în fața jurnaliștilor aflați la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist devenit milionar care a dus în spate o suferință uriașă. Acum se bucură de un succes...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Câți bani costă anual taxa de școlarizare pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase. Studiază la o...
Adevărul
Cursa contracronometru a Ucrainei de a atinge paritatea strategică cu Rusia. Budanov: 99% din atacuri sunt...
Playtech
Cum pregătești trandafirii pentru iarnă: recomandările unui expert în grădinărit
Digi FM
Cine sunt cei doi bărbați care au murit după ce mașina lor a fost spulberată de un TIR, în Suceava. Unul...
Digi Sport
Cristi Chivu, așa cum rar a fost văzut: a început să strige în conferință și a urmat ceva complet neașteptat...
Pro FM
Loredana Groza, fabuloasă într-o rochie ultra mulată, la 55 de ani. Fanii au reacționat imediat: „Ești...
Film Now
George Clooney și Adam Sandler, protagoniști în „Jay Kelly”. Ce relație au în viața reală și cum apreciază...
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de...
Newsweek
Pensionarii vor lua maxim 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Câte dosare s-au soluționat
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Colegul lui J.Lo din "Kiss of the Spider Woman", pur și simplu fascinat de divă: "E ca și cum ai privi un...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...