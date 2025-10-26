Putin a testat o nouă rachetă de croazieră „invincibilă”, cu propulsie nucleară. Ce poate să facă „Burevestnik”

Rusia a efectuat un test al unei noi rachete de croazieră, capabilă să transporte focoase nucleare și propulsată nuclear, numită „Burevestnik”, a anunțat generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al armatei ruse, într-un raport prezentat președintelui rus Vladimir Putin și făcut public duminică, relatează Reuters.

Potrivit lui Gherasimov, racheta a parcurs aproximativ 14.000 de kilometri și a rămas în aer timp de circa 15 ore.

Președintele Putin a declarat anterior că sistemul 9M730 Burevestnik (cunoscut în nomenclatura NATO drept SSC-X-9 Skyfall) este „invincibil” în fața apărării antirachetă actuale și viitoare, având o rază de acțiune practic nelimitată și o traiectorie imprevizibilă.

În declarațiile sale de duminică, președintele rus, îmbrăcat în uniformă de camuflaj, i-a transmis lui Gherasimov că testele esențiale ale rachetei Burevestnik au fost finalizate și că trebuie începută etapa finală înainte de desfășurarea operativă a sistemului.

„Testele decisive sunt acum finalizate”, a afirmat Putin într-un videoclip difuzat de Kremlin, în cadrul unei reuniuni cu oficiali militari.

El a ordonat să se înceapă „pregătirea infrastructurii pentru punerea în funcţiune a acestui armament în cadrul forţelor armate” ruse.

Editor : C.S.