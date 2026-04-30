Putin l-a avertizat pe Trump asupra unor „consecințe dăunătoare” în cazul Iranului. Mesajul dur transmis de președintele rus

Președintele rus Vladimir Putin l-a avertizat pe omologul său american Donald Trump, într-o convorbire telefonică, cu privire la „consecințele dăunătoare” pe care le-ar avea o nouă acțiune militară a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, a anunțat consilierul său diplomatic Iuri Ușakov.

Putin a subliniat miercuri, în această convorbire telefonică, „consecințele inevitabile și extrem de dăunătoare, nu doar asupra Iranului și vecinilor săi, ci și asupra întregii comunități internaționale, dacă Statele Unite și Israelul ar recurge încă o dată la acțiunea militară” împotriva Iranului, a declarat presei consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, relatează AFP, potrivit News.ro. 

Moscova rămâne unul dintre principalii susținători ai Republicii Islamice în războiul cu Israelul, aliat cu Statele Unite.

Vladimir Putin i-a dat asigurări ministrului iranian de Externe Abbas Araghchi că Rusia va face „totul” pentru a ajuta la aducerea păcii în Orientul Mijlociu.

„Noi vedem cu ce curaj și eroism luptă poporul iranian pentru independența sa”, declara Vladimir Putin luni, în cursul unei întâlniri cu șeful diplomației iraniene.

El l-a asigurat pe Araghchi că Moscova intenționează să-și „continue relația strategică” cu Teheranul.

