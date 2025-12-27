Live TV

Putin lansează noi amenintăți după ce Zelenski l-a acuzat că nu vrea să încheie războiul: Vom rezolva toate obiectivele prin forță

Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia, atunci Moscova va rezolva toate obiectivele „operaţiunii militare speciale” prin forţă, relatează Reuters, care citează agenţia rusă Interfax.

Putin a declarat că, dacă Ucraina nu doreşte să rezolve conflictul pe cale paşnică, Rusia va îndeplini toate obiectivele „operaţiunii militare speciale” prin forţă, a transmis agenţia de ştiri rusă TASS.

Sâmbătă dimineaţă, ca răspuns la atacul masiv cu drone şi rachete lansat de Rusia în timpul nopţii, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia îşi demonstrează dorinţa de a continua războiul, în timp ce Kievul doreşte pacea.

Kremlinul a declarat mai devreme că preşedintele rus, care a inspectat unul dintre posturile de comandă ale forţelor armate ruse, a primit rapoarte de la şeful statului major general, Valery Gerasimov, şi de la comandanţii grupurilor „Centru” şi „Est” ale forţelor ruse.

Comandanţii ruşi i-au spus lui Putin că forţele Moscovei au capturat oraşele Myrnohrad, Rodynske şi Artemivka din regiunea Doneţk din Ucraina, precum şi Huliaipole şi Stepnohirsk din regiunea Zaporizhzhia, au declarat Kremlinul şi agenţiile ruse pe Telegram.

Armata ucraineană a declarat sâmbătă, în raportul său periodic privind situaţia de pe câmpul de luptă, că forţele sale au respins încercările Rusiei de a avansa în vecinătatea oraşelor Myrnohrad şi Huliaipole.

