Raport ucrainean: Rusia ar fi pierdut peste 1,3 milioane de militari de la începutul invaziei

Rusia a pierdut 1.310.110 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă din 24 februarie 2022, a raportat sâmbătă Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Kiev Independent.

Cifra include 1.440 de victime suferite de forțele ruse în ultima zi.

Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.851 de tancuri, 24.381 de vehicule blindate de luptă, 88.698 de vehicule și cisterne de combustibil, 39.798 de sisteme de artilerie, 1.726 de sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.344 de sisteme de apărare aeriană, 435 de avioane, 350 de elicoptere, 231.785 de drone, 33 de nave și ambarcațiuni și două submarine.

Statul Major al Ucrainei nu dezvăluie propriile pierderi înregistrate în timpul invaziei pe scară largă, invocând secretul operațional.

Deși oficialii ucraineni dezvăluie rar cifre, președintele Volodimir Zelenski a declarat pentru France TV pe 4 februarie că cel puțin 55.000 de soldați ucraineni au fost uciși în luptă de la începutul războiului pe scară largă, pe lângă mulți alții clasificați ca dispăruți în luptă (MIA).

Intensitatea atacurilor cu drone rusești și a luptelor a făcut dificilă pentru Ucraina recuperarea cadavrelor soldaților căzuți, care sunt necesare pentru confirmarea ADN-ului.

Rapoartele unor grupuri de reflecție occidentale independente sunt de acord că pierderile rusești depășesc semnificativ pierderile Ucrainei, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) estimând raportul la „aproximativ 2,5:1 sau 2:1”.

Un raport al CSIS din ianuarie 2026 arată că Ucraina a înregistrat probabil între 500.000 și 600.000 de victime în perioada februarie 2022 – decembrie 2025, dintre care se estimează că între 100.000 și 140.000 au fost uciși în luptă (KIA).

Editor : Ana Petrescu

