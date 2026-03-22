Reacția Iranului la ultimatumul lui Trump: Cine poate traversa Strâmtoarea Ormuz și cu ce condiție

Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă traficului maritim, cu excepția navelor „afiliate inamicului”, a declarat Ali Mousavi, reprezentantul Iranului la Organizația Maritimă Internațională, potrivit Reuters. Declarația vine ca răspuns la ultimatumul pe care președintele american Donald Trump l-a dat sâmbătă seara Teheranului.

Mousavi a afirmat că Teheranul este gata să coopereze cu Organizația Maritimă Internațională pentru a îmbunătăți securitatea în Golful Persic. Cu toate acestea, el a subliniat că navele care nu au legături cu „dușmanii Iranului” pot tranzita strâmtoarea numai dacă „măsurile de securitate” sunt coordonate cu Teheranul.

„Diplomația rămâne prioritatea Iranului. Cu toate acestea, încetarea completă a agresiunii, precum și încrederea reciprocă sunt mai importante”, a declarat reprezentantul iranian.

Mousavi a dat vina pe acțiunile întreprinse de Israel și Statele Unite pentru situația actuală din Strâmtoarea Ormuz.

Declarațiile vin după ce Donald Trump a dat un ultimatum Iranului, amenințând că va lansa atacuri asupra centralelor electrice iraniene dacă Strâmtoarea Hormuz nu va fi deschisă complet în termen de 48 de ore.

În replică, Iranul a promis că va viza infrastructurile energetice şi staţiile de desalinizare din regiune, dacă Statele Unite vor lansa aceste atacuri.

„Dacă infrastructura petrolieră şi energetică a Iranului este atacată de inamic, toate infrastructurile energetice, de tehnologie informaţională şi de desalinizare a apei aparţinând Statelor Unite şi regimului din regiune vor fi vizate”, a declarat purtătorul de cuvânt al comandamentului operaţional al armatei, Khatam al-Anbiya, într-un comunicat publicat de agenţia Fars.

Situația din jurul Strâmtorii Ormuz

Forțele iraniene au blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz și au lansat o serie de atacuri asupra navelor civile și a infrastructurii energetice, după atacurile SUA și Israelului în Iran.

Strâmtoarea este una dintre rutele cheie pentru comerțul mondial cu petrol. În 2025, aproximativ 13 milioane de barili pe zi au trecut prin ea, reprezentând circa 31% din transporturile maritime de petrol.

Pe fondul blocadei efective, prețurile mondiale ale petrolului au înregistrat o creștere bruscă, ceea ce a dus deja la majorarea costurilor combustibililor.

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a stârnit îngrijorare în rândul liderilor mondiali, care au condamnat atacurile Iranului asupra țintelor civile și au cerut încetarea imediată a minării căilor navigabile și a atacurilor cu rachete.

Între timp, aproape 20 de ţări, printre care şi România, precum şi Emiratele Arabe Unite (EAU), Marea Britanie, Franţa, Canada şi Japonia, au condamnat sâmbătă, într-o declaraţie comună, situaţia critică din Strâmtoarea Ormuz şi au solicitat Iranului o dezescaladare a conflictului.

