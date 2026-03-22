Reacția Iranului la ultimatumul lui Trump: Cine poate traversa Strâmtoarea Ormuz și cu ce condiție

Data publicării:
Strâmtoarea Ormuz. Harta. Foto: Shutterstock
Situația din jurul Strâmtorii Ormuz

Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă traficului maritim, cu excepția navelor „afiliate inamicului”, a declarat Ali Mousavi, reprezentantul Iranului la Organizația Maritimă Internațională, potrivit Reuters. Declarația vine ca răspuns la ultimatumul pe care președintele american Donald Trump l-a dat sâmbătă seara Teheranului.

Mousavi a afirmat că Teheranul este gata să coopereze cu Organizația Maritimă Internațională pentru a îmbunătăți securitatea în Golful Persic. Cu toate acestea, el a subliniat că navele care nu au legături cu „dușmanii Iranului” pot tranzita strâmtoarea numai dacă „măsurile de securitate” sunt coordonate cu Teheranul.

„Diplomația rămâne prioritatea Iranului. Cu toate acestea, încetarea completă a agresiunii, precum și încrederea reciprocă sunt mai importante”, a declarat reprezentantul iranian.

Mousavi a dat vina pe acțiunile întreprinse de Israel și Statele Unite pentru situația actuală din Strâmtoarea Ormuz.

Declarațiile vin după ce Donald Trump a dat un ultimatum Iranului, amenințând că va lansa atacuri asupra centralelor electrice iraniene dacă Strâmtoarea Hormuz nu va fi deschisă complet în termen de 48 de ore.

În replică, Iranul a promis că va viza infrastructurile energetice şi staţiile de desalinizare din regiune, dacă Statele Unite vor lansa aceste atacuri. 

„Dacă infrastructura petrolieră şi energetică a Iranului este atacată de inamic, toate infrastructurile energetice, de tehnologie informaţională şi de desalinizare a apei aparţinând Statelor Unite şi regimului din regiune vor fi vizate”, a declarat purtătorul de cuvânt al comandamentului operaţional al armatei, Khatam al-Anbiya, într-un comunicat publicat de agenţia Fars.

Situația din jurul Strâmtorii Ormuz

Forțele iraniene au blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz și au lansat o serie de atacuri asupra navelor civile și a infrastructurii energetice, după atacurile SUA și Israelului în Iran.

Strâmtoarea este una dintre rutele cheie pentru comerțul mondial cu petrol. În 2025, aproximativ 13 milioane de barili pe zi au trecut prin ea, reprezentând circa 31% din transporturile maritime de petrol.

Pe fondul blocadei efective, prețurile mondiale ale petrolului au înregistrat o creștere bruscă, ceea ce a dus deja la majorarea costurilor combustibililor.

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a stârnit îngrijorare în rândul liderilor mondiali, care au condamnat atacurile Iranului asupra țintelor civile și au cerut încetarea imediată a minării căilor navigabile și a atacurilor cu rachete.

Între timp, aproape 20 de ţări, printre care şi România, precum şi Emiratele Arabe Unite (EAU), Marea Britanie, Franţa, Canada şi Japonia, au condamnat sâmbătă, într-o declaraţie comună, situaţia critică din Strâmtoarea Ormuz şi au solicitat Iranului o dezescaladare a conflictului.

 

Sanae Takaichi Donald Trump (1)
1
Cum a reușit premierul japonez Sanae Takaichi, contrar așteptărilor, să transforme a doua...
orban putin
2
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
trufe negre
3
Garda de Mediu a dat amenzi de aproape 1,8 milioane de lei după controale în toată țara...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
4
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
5
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
Te-ar putea interesa și:
HMS Anson
Regatul Unit a trimis un submarin nuclear în Marea Arabiei. Poate lansa atacuri asupra Iranului cu rachete Tomahawk
ODAmaD00NDAmaGFzaD01NjUyNDcwZDUyNWUwNzBlMDdiOGQ3YjI2MGQ3OTg3MQ==.thumb (1)
Atacul prin care Iranul a avertizat Europa să nu se implice în război. Expert: „Azi rachete, mâine pot fi arme nucleare”
Boeing KC-135 Stratotanker
Avioanele SUA din România au efectuat a doua misiune de realimentare spre Orientul Mijlociu
donald trump
Trump „are tendința să fie naiv”, spune un fost șef al CIA, despre războiul cu Iranul. „Dacă nu obține încetarea focului, nu are nimic”
donald trump
Administrația Trump vrea o politică națională unică pentru Inteligența Artificială în SUA
Recomandările redacţiei
explozie turcia
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au...
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei
Primarul Capitalei vrea intervenții urgente în centrul Bucureștiului...
INSTANT_REUNIUNE_INFORMALA_CE_BELGIA_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Ar fi trebuit să aștepte rezultatul alegerilor”. Temeri în rândul...
statie peco benzinarie
Țara din Europa care a limitat vânzările de carburanți: „Nu m-am...
Partenerii noștri
Pe Roz
Medicii i-au pus durerile pe seama unei întinderi musculare, dar diagnosticul de la 22 de ani a dărâmat-o...
Cancan
Elena Gheorghe, distrusă! A făcut anunțul cu lacrimi în ochi: 'Despărțirile sunt cumplite'
Fanatik.ro
Istvan Kovacs, cel mai mare arbitru român din toate timpurile?! Cristi Balaj îl contrazice pe Burleanu: „El...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Ea este jucătoarea din WTA care e plină de bani. Familia ei are miliarde de dolari
Adevărul
Milioane de români s-au stabilit în străinătate. Banii trimiși acasă au depășit investițiile străine directe
Playtech
Cum să cureți gulerul și mânecile pătate ale jachetei fără să o bagi la spălat
Digi FM
Un jandarm a găsit o borsetă cu 4.500 de euro și peste 7.500 de lei. Ce a urmat apoi a devenit viral
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce lovitură: Jose Mourinho e alesul! Contract pe trei ani
Pro FM
Demi Lovato, adevărul despre lupta cu tulburările de alimentație: „Plângeam când mergeam în magazine”
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
Cum a profitat Ucraina de destrămarea comunicațiilor rusești pentru a trece rapid în ofensivă
Newsweek
Ministrul muncii, anunț pentru 4.600.000 pensionari: Pensiile cresc cu sume între 128 și 700 lei. „Nu amânăm”
Digi FM
Kevin Hart își ironizează propria statuie de ceară: "Cine dracu’ e ăsta?". Comentariul lui Dwayne Johnson...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mecanismul prin care gripa severă afectează inima, descoperit de cercetători. De ce crește numărul de atacuri...
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Scarlett Johansson, fără machiaj pe platourile „The Exorcist”. Actrița a surprins cu o apariție naturală în...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant