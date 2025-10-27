Live TV

Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik

Donald Trump
Donald Trump. Foto: Jonathan Ernst via Reuters

Preşedintele american Donald Trump a catalogat, luni, drept „nepotrivit” anunţul omologului său rus Vladimir Putin privind un test reuşit al rachetei de croazieră ruse cu propulsie nucleară de tip Burevestnik.

„Este nepotrivit din partea lui Putin să spună asta. El ar trebui să pună capăt Războiului” din Ucraina, a declarat preşedintele american, relatează AFP, potrivit News.ro. 

„Acest război, care trebuia să dureze o săptămână, va intra în curând în al patrulea an. Iată ce ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”, a continuat el într-o discuţie cu jurnalişti la bordul navei prezidenţiale Air Force One în drum către Japonia, în a doua zi a unui turneu în Asia.

Duminică, președintele rus Vladimir Putin a anunţat un test final reuşit al unei rachete de croazieră cu propușsie nucleară, de tip Burevestnik.

El a făcut elogiul acestei arme „invincibile”, cu o rază de acţiune de până la 14.000 de kilometri, în plin război cu Ucraina.

