Turcia a avertizat Rusia și Ucraina să dea dovadă de mai multă prudență în ceea ce privește securitatea în Marea Neagră, după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian turc.

Ministerul Apărării Naționale al Turciei a declarat într-o declarație că o dronă neidentificată care a încălcat spațiul aerian turc pe 15 decembrie a pierdut controlul, determinând Turcia să trimită avioane de vânătoare F-16, scrie European Pravda.

„Drona, despre care s-a stabilit că a ieșit de sub control, a fost urmărită de avioanele noastre F-16 și, după finalizarea procedurilor, a fost doborâtă printr-un atac controlat în cea mai potrivită locație”, se arată în declarație.

Ministerul a adăugat că Turcia dispune de un sistem de apărare aeriană fiabil și că afirmațiile contrare „nu corespund realității”.

„În plus, având în vedere războiul în curs dintre Ucraina și Rusia, partenerii noștri au fost avertizați cu privire la necesitatea ca ambele părți să fie mai atente la astfel de factori negativi care amenință securitatea în Marea Neagră”, a declarat ministerul.

Pe 15 decembrie, s-a raportat că avioanele de vânătoare turcești au doborât o dronă „scăpată de sub control” care zbura deasupra Mării Negre. Turcia nu a dezvăluit țara căreia îi aparținea drona.

Pe 4 decembrie, Ministerul Afacerilor Externe turc a convocat reprezentanții ambasadelor Ucrainei și Rusiei pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la o serie de atacuri asupra navelor aparținând flotei ascunse a Rusiei în Marea Neagră.

