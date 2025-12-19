„Dubla strategie” a Congresului american prin care presiunea asupra Moscovei se intensifică. „Confiscați navele”

Legislatorii americani intensifică presiunea economică asupra Moscovei, dezvăluind o strategie dublă menită să sufoce veniturile Rusiei pentru războiul din Ucraina.

Joi, Camera Reprezentanților a promovat un proiect de lege bipartizan privind sancțiunile, în timp ce senatorii Lindsey Graham (R-SC) și Richard Blumenthal (D-CT) au solicitat confiscarea petrolierelor „flotei fantomă” care eludează sancțiunile existente, scrie Kyiv Post.

Nerăbdare crescândă

Luate împreună, aceste măsuri semnalează o nerăbdare crescândă la Capitol Hill față de diplomația blocată – și o voință reînnoită de a utiliza coerciția economică, aplicarea legii maritime și tarifele punitive pentru a bloca veniturile care susțin mașina de război a Kremlinului.

Proiectul de lege al Camerei Reprezentanților este condus de reprezentantul Gregory Meeks (D-NY), membru de rang înalt al Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, și de reprezentantul Brian Fitzpatrick (R-PA), copreședinte al Grupului parlamentar pentru Ucraina, cu o listă largă de co-sponsori bipartizani, care include atât membri ai conducerii, cât și membri de rând.

O presiune reală

„Rusia nu va negocia încetarea războiului decât dacă se exercită o presiune reală asupra Kremlinului pentru a opri brutalitatea sa”, a declarat Meeks, calificând legislația drept un compromis care „ar impune costuri reale Rusiei și celor care alimentează efortul său de război”, evitând în același timp tarife globale mai ample.

Fitzpatrick a prezentat proiectul de lege ca o afirmare a rolului Congresului în cadrul negocierilor în curs. „Negocierile nu scutesc Congresul de responsabilitatea sa de a acționa”, a spus el, adăugând că „pacea prin forță este disciplina de a negocia din poziție de forță – de a fi alături de Ucraina și de a clarifica fără echivoc că campania de agresiune a Rusiei nu va fi normalizată sau recompensată”.

Citește și

Dispute în Senatul SUA pentru a eticheta Rusia stat sponsor al terorismului: „Dacă asta nu te face stat terorist, atunci ce te face?”

Proiectul de sancțiuni al Camerei Reprezentanților

Spre deosebire de pachetele de sancțiuni mai restrânse, măsura Camerei Reprezentanților stabilește un cadru cuprinzător care leagă izolarea economică a Rusiei direct de comportamentul său la masa negocierilor.

Proiectul de lege ar impune sancțiuni asupra înalților oficiali ruși, oligarhilor și întreprinderilor de stat; ar întrerupe accesul Rusiei la finanțarea globală prin blocarea tranzacțiilor cu marile instituții financiare; ar interzice investițiile și tranzacțiile SUA cu entități rusești pe bursele americane; și ar elimina lacunele care permit importurile de petrol rafinat și achizițiile de datorii suverane.

De asemenea, ar viza influența Rusiei în domeniul energetic, sancționând actorii străini care permit producția rusă de petrol, gaze, GNL și uraniu și impunând taxe de până la 500% asupra importurilor rusești.

Dispoziții suplimentare autorizează sancțiuni legate de crime de război – inclusiv răpirea și deportarea ilegală a copiilor ucraineni – și cooperarea dintre Rusia și Coreea de Nord.

Citește și

Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian. „Partenerii noștri au fost avertizați”

Clauză de „ieșire”

Un aspect esențial este că proiectul de lege include o clauză de ieșire strict definită: sancțiunile ar putea fi ridicate numai dacă Rusia semnează un acord de pace acceptat de Ucraina și încetează complet ostilitățile, sub rezerva revizuirii de către Congres.

„Singura cale viabilă către pace în Ucraina este exercitarea de presiuni asupra Kremlinului”, a declarat reprezentantul Bill Keating (D-MA), membru de rang înalt al subcomisiei pentru afaceri externe europene a Camerei Reprezentanților.

„Kremlinul trebuie să știe că nu ne vom odihni până când nu se va ajunge la un acord de pace durabil, susținut de Ucraina”, a adăugat el.

Flota fantomă

În timp ce Camera Reprezentanților ia măsuri pentru a codifica presiunea sancțiunilor, Graham și Blumenthal îndeamnă administrația să meargă mai departe – prin confiscarea fizică a navelor care transportă petrol rusesc sancționat.

Rezoluția lor vizează vasta „flotă fantomă” a Rusiei, formată din tancuri petroliere vechi, care eludează sancțiunile și plafoanele de preț.

Legiuitorii spun că flota este responsabilă pentru transportul a 60-80% din exporturile ilegale de petrol ale Rusiei, asigurând o sursă de venituri esențială pentru războiul lui Putin.

„Fără o flotă fantomă de petroliere dispuse să transporte ilegal petrol rusesc ieftin sancționat, mașina de război a lui Putin s-ar opri”, a spus Graham. „Confiscați navele. Ajutați la oprirea războiului.”

Blumenthal a calificat rezoluția drept un apel urgent la acțiune, presând administrația Trump să conducă confiscări internaționale coordonate. „Masacrul lui Putin în Ucraina ar putea fi împiedicat prin oprirea navelor ilegale de a transporta petrol rusesc ieftin către China, India și alte țări care susțin economia lui Putin”, a spus el.

Rezoluția citează confiscările recente ale SUA ale navelor sancționate legate de Iran ca precedent, argumentând că confiscarea navelor flotei ascunse rusești este atât legală, cât și necesară pentru aplicarea regimurilor de sancțiuni existente.

Pregătiri pentru ianuarie

Această dublă presiune reflectă o aliniere rară între camere și partide în ceea ce privește politica față de Rusia, chiar dacă Congresul rămâne divizat în privința comerțului, tarifelor și autorităților de politică externă mai largi.

Sponsorii din Camera Reprezentanților spun că continuă să adune sprijin cu scopul de a prezenta proiectul de lege „Pace prin forță” în ianuarie, alături de eforturi paralele de a promova Legea de sprijinire a Ucrainei printr-o petiție de descărcare.

„Rusia nu poate aștepta sau continua războiul de agresiune fără a se confrunta cu consecințe semnificative”, a spus Meeks.

Și pe măsură ce legislatorii își ascut mesajul către Moscova, Fitzpatrick a exprimat momentul în termeni mai largi: „Este vorba despre stabilirea regulilor pentru o lume care urmărește dacă America le mai aplică”.

Pentru Congres, mesajul este din ce în ce mai direct – dacă negocierile nu reușesc să pună capăt războiului, câmpul de luptă economic va deveni mult mai dur.

Editor : Sebastian Eduard