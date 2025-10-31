Live TV

Reacție furioasă a Iranului după anunțul lui Trump că SUA vor relua testele nucleare

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi gestures
Ministrul iranian. de externe, Abbas Araghchi. Foto: Profimedia

Iranul a denunţat ca fiind „iresponsabil” anunţul făcut de președintele american Donald Trump privind reluarea testelor nucleare americane, considerându-l o „ameninţare gravă la adresa păcii”, relatează Le Figaro.

„Anunţul privind reluarea testelor nucleare este o măsură regresivă şi iresponsabilă, care reprezintă o ameninţare gravă la adresa păcii şi securităţii internaţionale. Lumea trebuie să se unească pentru a cere socoteală Statelor Unite, care normalizează proliferarea acestor arme odioase”, a scris pe platforma X ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, în noaptea de joi spre vineri.

În timp ce Iranul este suspectat de către occidentali şi de Israel că dezvoltă în secret arma atomică, în pofida dezminţirilor sale, ministrul a apreciat că Statele Unite reprezintă „cel mai periculos risc de proliferare din lume.”.

Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, după ce preşedintele Donald Trump anunţase miercuri că a dat ordin pentru ca Statele Unite să reia aceste teste.

Donald Trump a anunțat pe platforma sa Truth Social că „din cauza programelor de testare desfăşurate de alte ţări”, a cerut Pentagonului „să înceapă testarea armelor nucleare, în condiţii de egalitate”. El făcea referire explicită la China şi Rusia şi vine ca reacție după o serie de anunţuri făcute de Vladimir Putin cu privire la dezvoltarea de noi arme ruseşti cu capacitate nucleară.

Dar declaraţiile lui Trump au provocat şi perplexitate în întreaga lume, deoarece preşedintele american a păstrat ambiguitatea cu privire la natura testelor pe care intenţiona să le ordone. „Cred că postarea preşedintelui pe Truth vorbeşte de la sine”, a comentat JD Vance joi, fără a clarifica această ambiguitate.

 

