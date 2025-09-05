Live TV

Regimul lui Lukașenko a trimis mii de migranți ilegali la granița cu Polonia

Data publicării:
granita polonia belarus
Granița dintre Polonia și Belarus. Sursa foto: Profimedia Images

Polonia a înregistrat în vara acestui an o nouă creştere a numărului tentativelor de intrare ilegală în ţară via Belarus.

În perioada 1 iunie - 31 august, poliţia de frontieră poloneză a consemnat 13.800 de asemenea încercări, a anunţat vineri Ministerul de Interne polonez. În aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul acestor tentative a fost 7.500.

Polonia şi Uniunea Europeană îl acuză pe liderul belarus Aleksandr Lukaşenko de organizarea transportului de migranţi dinspre regiuni de crize către frontiera externă a UE, pentru a exercita presiuni asupra Occidentului, informează vineri DPA, potrivit Agerpres.

În vara anului 2022, Polonia şi-a securizat graniţa cu Belarus cu un gard înalt de 5,5 metri şi un sistem de supraveghere electronică. Frontiera între Polonia şi Belarus este şi o frontieră externă a Uniunii Europene.

Poliţia de frontieră consideră treceri ilegale ale frontierei cazurile în care migranţii trec gardul sau un râu şi sunt înregistraţi de poliţia de frontieră de pe partea poloneză. Totuşi, întrucât gardul este localizat şi pe teritoriul polonez, sunt incluse în calcul şi cazurile în care migranţii sunt văzuţi în mod direct, dar nu trec bariera.

Polonia, membră a UE şi a NATO, are frontieră de aproximativ 400 de kilometri lungime cu Belarus, ţară aliată cu Rusia.

Ca urmare a continuării situaţiei tensionate, Ministerul de Interne polonez a extins cu încă trei luni, până la 4 decembrie, validitatea zonei de interdicţie de-a lungul frontierei.

Această zonă are o adâncime de 200 de metri de o parte şi de cealaltă a graniţei, dar în unele locuri lăţimea este chiar până la 4 kilometri. În zona respectivă au permisiunea de a sta doar forţele de securitate şi localnicii, în timp ce jurnaliştii şi organizaţiile umanitare au nevoie de un permis.

Editor : A.R.

