Live TV

Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia

Data publicării:
dmitri medvedev
Dmitri Medvedev. Foto: Profimedia Images

Dmitri Medvedev a reacționat ironic după ce Donald Trump a declarat că a trimis submarine nucleare americane lângă Rusia. Fostul președinte rus sugerează că liderul de la Washington exagerează și chiar minte, comparând afirmațiile acestuia cu zicala despre pisica neagră aflată într-o cameră întunecată.

Situaţia legată de submarinele nucleare ale Washingtonului aminteşte de zicala despre o pisică neagră într-o cameră întunecată, a declarat vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, după ce preşedintele SUA Donald Trump a afirmat că a ordonat ca două submarine nucleare să fie poziţionate strategic în apropierea Rusiei, ca răspuns la ceea ce a considerat a fi remarci agresive din partea lui Medvedev, pe care l-a decris ca ”o persoană stupidă”.

„[Preşedintele SUA] Donald Trump vorbeşte din nou despre submarinele pe care le-a mutat «lângă coasta Rusiei», de data aceasta subliniind că sunt «complet» nedetectabile”, a scris Medvedev pe reţeaua de mesagerie naţională rusă Max, relatează TASS.

„Este greu să găseşti o pisică neagră într-o cameră întunecată, mai ales dacă nu există nicio pisică”, a adăugat Medvedev.

Preşedintele Donald Trump le-a vorbit marţi generalilor şi amiralilor cu funcţii de conducere în armata americană despre momentul în care, luna trecută, a ordonat ca două submarine nucleare să fie poziţionate strategic în apropierea Rusiei, ca răspuns la ceea ce a considerat a fi remarci agresive din partea lui Dmitri Medvedev, fost preşedinte al ţării şi actual vicepreşedinte al Consiliului de Securitate.

„A fost într-adevăr o persoană stupidă ... a menţionat cuvântul nuclear”, a spus el, precizând ulterior: „Eu îl numesc cuvântul cu N. Există 2 cuvinte cu N şi nu poţi folosi niciunul dintre ele”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Viktor Orban
3
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
4
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
5
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Lovitura "de milioane" pregătită de Simona Halep, după ce "s-a simțit umilită"! Americanii au făcut anunțul
Digi Sport
Lovitura "de milioane" pregătită de Simona Halep, după ce "s-a simțit umilită"! Americanii au făcut anunțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan prezintă la Consiliul European date despre anularea...
Clădirea Capitoliului
Un nou eşec în Senatul american pentru a evita blocajul bugetar...
statiunea Costinești
De ce a ajuns Costinești în topul celor mai înfricoșătoare destinații...
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
„Drogul lui este puterea”. Motivul pentru care Lukașenko își caută...
Ultimele știri
Octombrie începe cu temperaturi neobișnuit de reci. Locul din România în care s-au înregistrat minus 7 grade
Încă o femeie ucisă de fostul iubit: O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată mortal, iar mama ei este grav rănită
Crește bilanţul victimelor după cutremurul din Filipine. Autorităţile au informații privind moartea a 60 de persoane
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump sustine un discurs in fata generalilor
Frică, laude şi tăcere - reacţii la întâlnirea lui Trump cu generalii americani
Russian President Putin Meets With Belgorod Region Governor Gladkov
Mesajul transmis de Vladimir Putin în aceeași zi în care Donald Trump l-a numit „tigru de hârtie”: Luptăm și învingem
PAOK v Maccabi Tel Aviv - UEFA Europa League
Decizia surpriză a UEFA, după anunțul lui Donald Trump despre planul de pace din Fâșia Gaza
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
„Ești un tigru de hârtie?” Donald Trump îl umilește pe Vladimir Putin în fața generalilor americani
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Trump a răbufnit în fața generalilor: „Nu-mi vor da mie Premiul Nobel, ci vreunui tip care n-a făcut nimic”. Ce spune despre Putin
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu...
Fanatik.ro
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Adevărul
Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic...
Playtech
Cât costă să construieşti o casă de 130 de mp la gri, în toamna lui 2025
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
Cea mai așteptată întrebare! Mădălina Ghenea a dat răspunsul: ”Condoleanțe”
Pro FM
Elena, fosta soție a lui CRBL, transformare spectaculoasă care a stârnit valuri de comentarii: „Divorțul...
Film Now
70 de ani de la moartea cuceritorului James Dean. O mare pasiune i-a adus sfârșitul la doar 24 de ani
Adevarul
Europa, pradă sigură pentru Rusia? De câți ani ar avea nevoie UE ca să fie o adevărată forță militară...
Newsweek
Pensie mai mică cu 300 lei după trecere la limită de vârstă și depunere venituri nepermanente. De ce
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jennifer Lopez, deranjată că nu a fost luată în serios ca actriță: „Întotdeauna am avut dificultăți”
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...