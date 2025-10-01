Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia

Dmitri Medvedev a reacționat ironic după ce Donald Trump a declarat că a trimis submarine nucleare americane lângă Rusia. Fostul președinte rus sugerează că liderul de la Washington exagerează și chiar minte, comparând afirmațiile acestuia cu zicala despre pisica neagră aflată într-o cameră întunecată.

Situaţia legată de submarinele nucleare ale Washingtonului aminteşte de zicala despre o pisică neagră într-o cameră întunecată, a declarat vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, după ce preşedintele SUA Donald Trump a afirmat că a ordonat ca două submarine nucleare să fie poziţionate strategic în apropierea Rusiei, ca răspuns la ceea ce a considerat a fi remarci agresive din partea lui Medvedev, pe care l-a decris ca ”o persoană stupidă”.

„[Preşedintele SUA] Donald Trump vorbeşte din nou despre submarinele pe care le-a mutat «lângă coasta Rusiei», de data aceasta subliniind că sunt «complet» nedetectabile”, a scris Medvedev pe reţeaua de mesagerie naţională rusă Max, relatează TASS.

„Este greu să găseşti o pisică neagră într-o cameră întunecată, mai ales dacă nu există nicio pisică”, a adăugat Medvedev.

Preşedintele Donald Trump le-a vorbit marţi generalilor şi amiralilor cu funcţii de conducere în armata americană despre momentul în care, luna trecută, a ordonat ca două submarine nucleare să fie poziţionate strategic în apropierea Rusiei, ca răspuns la ceea ce a considerat a fi remarci agresive din partea lui Dmitri Medvedev, fost preşedinte al ţării şi actual vicepreşedinte al Consiliului de Securitate.

„A fost într-adevăr o persoană stupidă ... a menţionat cuvântul nuclear”, a spus el, precizând ulterior: „Eu îl numesc cuvântul cu N. Există 2 cuvinte cu N şi nu poţi folosi niciunul dintre ele”.

Editor : M.I.