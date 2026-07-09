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Revoltă în SUA după ce China a testat o rachetă balistică în Oceanul Pacific. Oficial american: „E un gest iresponsabil”

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An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
Rachetă balistică. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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China a notificat Statele Unite cu doar câteva ore înainte de a efectua pe 6 iulie un test cu rachetă balistică în Oceanul Pacific şi nu a oferit detalii suficiente, a declarat miercuri un oficial al Departamentului de Stat american, relatează Reuters.

Armata chineză a lansat racheta de pe un submarin cu propulsie nucleară în Pacific, a relatat presa de stat chineză, atrăgând critici din partea SUA, Japoniei, Australiei, Noii Zeelande şi Taiwanului.

Declaraţiile oficialului Departamentului de Stat al SUA au amplificat îngrijorarea în creştere a Washingtonului cu privire la lansare.

„Notificarea Chinei către Statele Unite a venit cu doar câteva ore înainte de lansare şi nu a oferit suficiente detalii, considerabil sub standardele adoptate de toate celelalte state P5 care deţin arme nucleare”, a declarat oficialul american.

P5 sunt membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU şi sunt singurele ţări recunoscute ca deţinătoare de arme nucleare în baza Tratatului de neproliferare nucleară din 1968.

„Testul a avut loc în contextul dezvoltării rapide şi opace a arsenalului nuclear al Chinei şi reprezintă o mare îngrijorare pentru regiune”, a adăugat oficialul.

Oficialul a declarat pentru Reuters că lansarea unor astfel de rachete capabile să transporte încărcătură nucleară fără participarea la mecanismul diplomatic obişnuit de notificare în prealabil este un gest „iresponsabil”.

„Îndemnăm Beijingul să se angajeze în discuţii semnificative privind stabilitatea strategică şi controlul armelor”, a spus oficialul, adăugând că Washingtonul „rămâne ferm în angajamentele sale de apărare faţă de aliaţii şi partenerii săi”.

Agenţia de ştiri chineză Xinhua a descris lansarea ca fiind un exerciţiu militar anual de rutină şi nu îndreptat împotriva unei ţări sau ţinte specifice.

Ministerul de Externe chinez a numit joi criticile SUA privind testul cu rachetă drept „standarde duble tipice şi hegemonism”.

„SUA, fiind singura ţară din lume care foloseşte cu adevărat arme nucleare, organizează anual lansarea de rachete strategice de pe submarine nucleare, însă fac remarci iresponsabile şi arată cu degetul spre lansările normale de rachete ale Chinei”, a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Mao Ning, într-o conferinţă de presă, cerând SUA să privească „obiectiv şi raţional” apărarea naţională şi dezvoltarea militară a Chinei.

Editor : C.L.B.

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