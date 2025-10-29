Live TV

Rheinmetall deschide o fabrică de obuze de 155mm în Bulgaria. În doi ani gigantul german va produce mai multe proiectile decât SUA

Artilerie 155 mm
În trei ani, Rheinmetall și-a intensificat producția de muniție prin extinderea sau construirea de noi facilități de producție în cinci țăriFoto REUTERS
Imperiul Rheinmetall

Rheinmetall a intensificat producția de proiectile de artilerie de 155 mm, înființând din 2022 unități de producție în cinci țări, iar acum anunțând o a șasea într-o asociere în participațiune cu VMZ din Bulgaria.

Compania germană de apărare Rheinmetall a anunțat că a semnat un acord de joint venture cu producătorul bulgar de arme VMZ (Vazovski Mashinostroitelni Zavodi) pentru producția de muniție de artilerie de 155 mm și propulsor. Investiția este estimată la o valoare de aproximativ 1 miliard de euro. Germanii vor deține 51% din această societate mixtă, iar VMZ 49%, scrie Kyiv Post.

Odată înființată, unitatea de producție va acoperi aproximativ 100 de hectare (250 de acri) și va fi situată lângă Sopot, în provincia Plovdiv din Bulgaria, la aproximativ 120 de kilometri (75 de mile) est de capitala Sofia. Se preconizează că va crea aproximativ 1.000 de locuri de muncă și va atinge o capacitate de producție anuală de 100.000 de proiectile până în 2027.

Noua unitate va consolida poziția Bulgariei în cadrul lanțurilor de aprovizionare ale Uniunii Europene și NATO în domeniul apărării.

Imperiul Rheinmetall

De când invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a evidențiat ratele fenomenale de utilizare a muniției de artilerie, în special a celei de calibru 155 mm a NATO, Rheinmetall și-a intensificat producția de muniție prin extinderea sau construirea de noi facilități de producție în cinci țări: Germania, Spania, Africa de Sud, Ungaria și Ucraina, Bulgaria devenind acum a șasea.

Rheinmetall afirmă că își propune să producă până la 1,5 milioane de proiectile de artilerie de 155 mm pe an până în 2027 la principalele sale unități de producție. Ținta este chiar mai ambițioasă decât cea a Statelor Unite care își propune o producție de 1 milion de proiectile în 2026.

Editor : Sebastian Eduard

