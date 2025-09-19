România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia. Țoiu: Agresorul simte costul războiului și încearcă să escaladeze

România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare rusești, ministrul de Externe Oana Țoiu transmițând, vineri, pe X că „este ceea ce se întâmplă atunci când un agresor simte costul războiului său și încearcă să escaladeze conflictul pentru a evita acest cost prin orice mijloace posibile”.

„România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare rusești. Această acțiune este iresponsabilă. Este ceea ce se întâmplă atunci când un agresor simte costul războiului său și încearcă să escaladeze conflictul pentru a evita acest cost prin orice mijloace posibile. Un motiv în plus pentru a adopta și aplica al 19-lea pachet de sancțiuni. În calitate de stat membru al UE și aliat NATO și ca țară confruntată cu astfel de provocări din partea Rusiei, România își exprimă solidaritatea deplină cu Estonia”, arată mesajul Oanei Țoiu.

Avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian estonian și s-au apropiat de Tallinn înainte ca avioanele NATO să fie trimise să le intercepteze.

Incursiunea are loc pe fondul semnalelor că președintele rus Vladimir Putin testează din ce în ce mai mult hotărârea NATO. Săptămâna trecută, drone rusești au traversat spațiul aerian al Poloniei și României.

