Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o rachetă lansată de un F-16 polonez (presă)

Acoperișul casei avariate în timpul incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei a fost probabil distrus nu de o dronă doborâtă, ci de o rachetă trasă de un F-16 al cărui sistem de ghidare a cedat, potrivit publicației poloneze Rzeczpospolita, care citează surse din agențiile de securitate ale statului.

Parchetul polonez nu a dezvăluit încă informații despre „obiectul neidentificat” care a distrus acoperișul unei case din satul Wiryki din regiunea Lublin pe 10 septembrie, în timpul acțiunii fără precedent a dronelor rusești în Polonia; nici Ministerul Apărării nu a dezvăluit detalii.

Rzeczpospolita, citând sursele sale, susține că cel mai probabil nu era vorba despre o dronă Shahed doborâtă, ci de o rachetă aer-aer provenită de la un F-16, lungă de aproximativ 3 metri și cântărind peste 150 de kilograme, la care sistemul de ghidare nu funcționa.

Distrugerea ar fi putut fi mult mai gravă, dar, din fericire, racheta nu a intrat în modul de „luptă” și nu a explodat – pentru că siguranțele au fost activate, a declarat o sursă.

Potrivit publicației, anchetatorii au aflat deja ce s-a întâmplat, dar încă nu au dezvăluit informațiile publicului.

Ministrul adjunct al Apărării Naționale, Cezary Tomczyk, a recunoscut, săptămâna trecută, că s-a confirmat doborârea a trei drone. El nu a precizat însă și unde anume.

Primarul orașului Wyrykiv a raportat că restaurarea acoperișului distrus va costa aproximativ 50.000 de zloți. Proprietarilor li s-au oferit alte locuințe temporare.

