Live TV

Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o rachetă lansată de un F-16 polonez (presă)

Data actualizării: Data publicării:
cladire_lovita_drone
Clădire rezidențială din Polonia lovită în timpul incursiunii dronelor rusești. Sursa: Nexta/X

Acoperișul casei avariate în timpul incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei a fost probabil distrus nu de o dronă doborâtă, ci de o rachetă trasă de un F-16 al cărui sistem de ghidare a cedat, potrivit publicației poloneze Rzeczpospolita, care citează surse din agențiile de securitate ale statului.

Parchetul polonez nu a dezvăluit încă informații despre „obiectul neidentificat” care a distrus acoperișul unei case din satul Wiryki din regiunea Lublin pe 10 septembrie, în timpul acțiunii fără precedent a dronelor rusești în Polonia; nici Ministerul Apărării nu a dezvăluit detalii. 

Rzeczpospolita, citând sursele sale, susține că cel mai probabil nu era vorba despre o dronă Shahed doborâtă, ci de o rachetă aer-aer provenită de la un F-16, lungă de aproximativ 3 metri și cântărind peste 150 de kilograme, la care sistemul de ghidare nu funcționa. 

Distrugerea ar fi putut fi mult mai gravă, dar, din fericire, racheta nu a intrat în modul de „luptă” și nu a explodat – pentru că siguranțele au fost activate, a declarat o sursă

Potrivit publicației, anchetatorii au aflat deja ce s-a întâmplat, dar încă nu au dezvăluit informațiile publicului. 

Ministrul adjunct al Apărării Naționale, Cezary Tomczyk, a recunoscut, săptămâna trecută, că s-a confirmat doborârea a trei drone. El nu a precizat însă și unde anume.

Primarul orașului Wyrykiv a raportat că restaurarea acoperișului distrus va costa aproximativ 50.000 de zloți. Proprietarilor li s-au oferit alte locuințe temporare. 

Citește și:

EXCLUSIV Traian Băsescu critică reacția României în cazul dronei rusești: Dovedim neputință că nu doborâm o tiriplice de dronă

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
3
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
profimedia-0973430131
5
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
GEORGESCU_HORA_CAROL_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum a funcționat propaganda în sprijinul lui Călin Georgescu...
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Rețeaua care slăbește sistemul de sănătate. CJ Vâlcea nu a găsit...
port arde
Armata israeliană a atacat un important port din Yemen
sigla anaf
Șeful ANAF anunță controale la comercianți, după ce Grindeanu i-a...
Ultimele știri
Ucrainenii, reticenți față de acordul de pace care îngheață linia frontului cu sprijinul garanțiilor occidentale, arată un sondaj
Spania, una dintre cele 5 mari finanțatoare ale Eurovision, se retrage dacă Israelul participă. Cine mai boicotează concursul muzical
UE va propune sancțiuni împotriva Israelului, pe fondul escaladării conflictului din Gaza
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Berlin, Germany, 16th Sept. 2025. Welcoming of the President of the Republic of Poland, Karol Nawrocki (POL), by Federal President Frank-Walter Steinmeier (GER) with military honours. Photo: Klaus Kroenert Credit: Klaus Kroenert/Alamy Live News
Președintele Germaniei i-a spus în față lui Nawrocki că Berlinul nu va plăti despăgubiri pentru cel de-al Doilea Război Mondial
harta belarus polonia
Polonia prelungeşte pe termen nelimitat închiderea frontierei cu Belarus
Ukrainian soldiers
Norvegia antrenează instructori militari ucraineni într-o bază secretă din Polonia
Poland marks 86 years since WWII outbreak
Preşedintele Poloniei: „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război”
drona ruseasca cazuta in polonia, soldati polonezi la fata locului
Polonia susține impunerea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei, România, nu. Nicușor Dan: „Pentru moment, mai degrabă, nu”
Partenerii noștri
Pe Roz
Nick Cannon, declarații rare despre cum a ajuns să fie tatăl a 12 copii: „A fost modalitatea mea de a...
Cancan
De ce a fugit Toto Dumitrescu de la locul faptei! Ce au descoperit polițiștii
Fanatik.ro
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cât câștigă pe oră o româncă care face curățenie în Italia și ce contracte se oferă pentru munca în case...
Digi FM
Toto Dumitrescu a fost reținut de polițiști. Fiul lui Ilie Dumitrescu a provocat un accident rutier, iar apoi...
Digi Sport
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce este regula 80/20 când vine vorba de alimentație
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”