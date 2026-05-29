Rusia a folosit rachete balistice și 232 de drone în atacurile sale nocturne împotriva Ucrainei, afirmă Forțele Aeriene Ucrainene

În noaptea de joi spre vineri, Rusia a atacat Ucraina cu rachete balistice Iskander-M/S-400, lansate din regiunea rusă Kursk, precum și cu 232 de drone de atac lansate de pe teritoriul rus și din Crimeea, a anunțat forțele aeriene ucrainene pe Telegram.

Apărarea aeriană ucraineană a doborât sau distrus 217 drone, în timp ce impacturile rachetelor și ale celor 14 drone de atac au fost înregistrate în 14 locații, precizează forțele aeriene. Au fost identificate resturi de drone căzute în șapte locații, a adăugat aceasta.

O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbuşit la Galaţi, cauzând un incendiu pe acoperişul unui bloc de locuinţe şi rănind uşor două persoane.

Înaintea acestui atac, Tammy Bruce, reprezentanta adjunctă a Statelor Unite la ONU, a declarat că loviturile masive ale Rusiei asupra Kievului reprezintă o „escaladare barbară”. Ea a îndemnat Moscova să înceteze focul și să se angajeze în negocieri, relatează Ukrinform.

În cadrul sesiunii, Bruce a subliniat că recentele atacuri asupra Ucrainei, inclusiv utilizarea rachetelor balistice „Oreșnik”, au dus la moartea unor civili. În plus, peste o sută de persoane au fost rănite.

