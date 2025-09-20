Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri asupra Ucrainei de la începutul războiului. 3 morți, 30 de răniți

Un atac masiv al Rusiei în Ucraina a avut loc sâmbătă. Armata rusă a lansat 580 de drone și 40 de rachete asupra orașelor ucrainene. Un bloc din Dnipro a fost lovit cu muniții cu fragmentație. Cel puțin trei oameni au murit, iar 30 au fost răniți.

Este unul dintre cele mai mari atacuri de la începutul războiului din Ucraina. Rusia a lansat opt rachete balistice, 32 de rachete de croazieră și 580 de drone într-un atac asupra Ucrainei. Atacul a făcut și victime. Cel puțin trei oameni au murit, iar numărul răniților se apropie de 30.

Până în acest moment au fost vizate mai multe regiuni unde au fost distruse clădiri rezidențiale.

Într-o postare pe rețeaua X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a mulțumit piloților de F-16 care au distrus rachetele lansate de Rusia.

Au fost lovite regiuni ucrainene și în apropiere de granița cu Polonia, ceea ce a făcut ca, din nou, avioane poloneze și aliate să fie ridicate în zori, la ora 5:40 ora României, când aproape toată Ucraina se afla sub alertă de raid aerian.

Au fost ridicate aceste avioane pentru o misiune preventivă, spun autoritățile de la Varșovia, care s-a încheiat la ora 7:00.

Toate acestea vin după mai multe acțiuni provocatoare ale Rusiei din ultimele zile. Ieri, trei aeronave au intrat în spațiul aerian al Estoniei, unde au stat 12 minute, iar alte două au survolat o platformă petrolieră poloneză din Marea Baltică.

Președintele Ucrainei a spus că se va întâlni săptămâna viitoare, în marja Adunării ONU, cu președintele american Donald Trump și va aborda inclusiv aceste atacuri, aceste acțiuni provocatoare ale Rusiei. De asemenea, vor vorbi despre sancțiunile împotriva Moscovei, dar și de garanțiile de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia.

