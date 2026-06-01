Trimisul lui Putin în Constanța a părăsit România. Nicușor Dan l-a declarat pe consulul rus persona non grata

Andrey Kosilin a fost numit în funcția de consul al Rusiei la Constanța în ianuarie 2023.
Presa rusă arată că acesta a absolvit în 1991 cursurile Universității de Stat din Moscova, cu specializarea Relații Internaționale.
El a intrat în corpul diplomatic al Rusiei în același an și deține din 2012 rangul diplomatic de consilier de clasa I.
Din 2015 a fost consilier superior în cadrul celui de-al Patrulea Departament European al Ministerului rus de Externe. El a ocupat diverse funcții în aparatul central al Ministerului rus de Externe și în cadrul Ambasadei Rusiei în România, înainte de a fi numit consul general la Constanța.