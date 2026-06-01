Live TV

Trimisul lui Putin în Constanța a părăsit România. Nicușor Dan l-a declarat pe consulul rus persona non grata

Data publicării:
consul
Sursa foto: mid

Consulul rus la Constanța a părăsit România, după ce MAE român l-a declarat persona non grata, a închis Consulatul de la Constanța și i-a cerut acestuia să părăsească țara noastră în termen de 72 de ore. Decizia a fost luată după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați

Andrey Kosilin a fost numit în funcția de consul al Rusiei la Constanța în ianuarie 2023.

Presa rusă arată că acesta a absolvit în 1991 cursurile Universității de Stat din Moscova, cu specializarea Relații Internaționale.

El a intrat în corpul diplomatic al Rusiei în același an și deține din 2012 rangul diplomatic de consilier de clasa I.

Din 2015 a fost consilier superior în cadrul celui de-al Patrulea Departament European al Ministerului rus de Externe. El a ocupat diverse funcții în aparatul central al Ministerului rus de Externe și în cadrul Ambasadei Rusiei în România, înainte de a fi numit consul general la Constanța.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
soldati americani
4
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
5
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Digi Sport
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana toiu face declaratii
Ambasadorul Lipaev, la MAE. Oana Țoiu: Condamnăm gesturile nesăbuite ale Rusiei. Consulul trebuie să părăsească țara în 72 de ore
Milorad Dodik
Fostul președinte Milorad Dodik, persona non grata în Slovenia. Este al cincilea stat al UE care îi interzice accesul pe teritoriul său
Bezalel Smotrich and Itamar Ben-Gvir
Olanda declară indezirabili doi miniștri israelieni de extremă dreapta și cere interdicția lor în spațiul Schengen
2f47fe9d78ef13ed
Atașatul militar al Rusiei la București și adjunctul său au fost declarați indezirabili. Legătura cu susținătorii lui Georgescu
NmFmMTY4ZDdmNDAxNWM5ZGUyZmYwNTM0YjhkYmIwZA==.thumb
Rareș Bogdan, întrebat dacă îl vrea pe Viktor Orban persona non grata: „Trebuie să negociem beneficii, nu să închidem granițele”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Sondaj: Românii nu vor un premier independent și un Guvern de...
Iceland flag reykjavik
Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema...
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Tensiuni după prăbușirea dronei rusești la Galați: Consiliul de...
zelenski trump biroul oval casa alba
Tranzacție uriașă cu drone între SUA și Ucraina. Volodimir Zelenski...
Ultimele știri
Libanul, sub presiune: Israelul lovește ținte din sudul Beirutului la ordinul lui Benjamin Netanyahu. „Atacăm teroriștii”
Cristian Mungiu cere ca Sala Palatului să fie folosită de cineaști pentru premierele românești. „Doar 50 de orașe mai au cinematografe”
Paradox climatic: incendiile puternice de vegetație lovesc zone bogate, însă suprafața arsă la nivel global a scăzut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Fanatik.ro
Dezastru total pentru Dinamo după derby-ul cu FCSB! Cum au ratat câinii Europa, deși au terminat la 4 locuri...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Securitate maximă pentru naționala Angliei la Campionatul Mondial: „Cușca de oțel a leilor!”. Scut împotriva...
Adevărul
Cum își pun românii panouri fotovoltaice pe cont propriu și în câți ani se amortizează investiția. Ce...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
Apariție rară pe covorul roșu: Keanu Reeves și iubita sa au strălucit la o gală în LA. Secretul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea e gata să scrie istorie la Roland Garros: până pe ce loc poate urca în clasamentul WTA
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Adevăratul motiv pentru care Nicolas Cage și-a schimbat legal numele: Nu am vrut să fiu „vărul clovn”
Adevarul
Cele mai ieftine locuri din Europa unde poți ieși la pensie în 2026. Trăiești decent cu 1.000 de dolari pe...
Newsweek
Bani mai mulți la pensie pentru o categorie de pensionari. Propunerea a fost depusă la Senat
Digi FM
„Dansez chiar şi în visele mele”. Povestea uimitoare a unei foste balerine care dă lecţii de dans și la 100...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”