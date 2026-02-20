Live TV

Rusia blochează acordul de pace cu Ucraina, afirmă președintele finlandez

Președintele Finlandei, Alexander Stubb
Președintele Finlandei, Alexander Stubb. Foto: Profimedia Images
Încetarea focului „la linia de contact” „Calmează spiritele”

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat într-un interviu exclusiv acordat TVP World că este sceptic în privința semnării unui acord de pace în curând de către Rusia, chiar dacă se preconizează continuarea negocierilor mediate de SUA între Kiev și Moscova.

Stubb, vorbind în cadrul emisiunii „On the Record” de la TVP World, din Palatul Prezidențial din Helsinki, a declarat că „scenariul de bază” este că războiul va continua până în vară, în ciuda a ceea ce el a descris ca fiind un angajament mai structurat al SUA în ultimele luni.

Când a fost întrebat cine blochează un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, Stubb a răspuns: „Putin și Rusia”, clarificând că vede Moscova ca principalul obstacol, mai degrabă decât Kievul sau capitalele occidentale.

Încetarea focului „la linia de contact”

Stubb, un politician de centru-dreapta, a spus că negociatorii se învârt în jurul unui set de întrebări dificile, teritoriul și centrala nucleară de la Zaporojie fiind printre cele mai mari probleme nerezolvate.

El a descris o propunere – transformarea părților ocupate din regiunea Donețk din est într-o zonă economică specială demilitarizată – ca fiind „nebunească” și a sugerat că o abordare mai viabilă ar fi oprirea războiului în locul în care se află în prezent forțele și stabilirea unei zone tampon demilitarizate de ambele părți.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că diplomația a fost „revigorată” după ultima rundă de negocieri de pace de la Geneva, deși între părți au rămas diferențe majore.

Între timp, oficialii serviciilor de informații europene au avertizat că Rusia ar putea folosi negocierile pentru a obține o relaxare a sancțiunilor și avantaje comerciale, mai degrabă decât o soluționare reală a conflictului.

„Calmează spiritele”

Stubb a indicat, de asemenea, recentul conflict din Groenlanda ca un test al relației Europei cu președintele Donald Trump, afirmând că tensiunile s-au atenuat într-un „proces” axat pe revizuirea acordului de apărare din 1951 între SUA și Danemarca și pe consolidarea securității în Arctica.

Stubb a citat cooperarea arctică în expansiune a Finlandei cu SUA, inclusiv planurile de construire a 11 spărgătoare de gheață, ca dovadă că interesele practice încă leagă aliații, în ciuda diferențelor politice.

Stubb a spus că Europa ar trebui să rămână „calmă, liniștită și stăpână pe sine” și, în stil finlandez, „să facă o saună și o baie de gheață și să calmeze spiritele”.

