Rusia cere evacuarea ambasadelor din Kiev înainte de 9 mai: avertisment privind posibile lovituri de represalii
Rusia a îndemnat miercuri ambasadele străine să asigure „evacuarea la timp” a personalului şi a cetăţenilor lor din Kiev înaintea unor „lovituri de represalii” inevitabile în cazul în care Ucraina ar perturba sărbătoarea Zilei Victoriei pe 9 mai.
Într-o notă adresată corpului diplomatic, Ministerul rus de Externe a avertizat cu privire la „caracterul inevitabil al unor lovituri de represalii” împotriva capitalei ucrainene, în cazul în care Ucraina ar perturba evenimentele organizate cu ocazia zilei de 9 mai la Moscova, şi a solicitat ţărilor străine să „garanteze evacuarea la timp a personalului misiunilor diplomatice, precum şi a cetăţenilor, din oraşul Kiev”, notează AFP preluată de Agerpres.